Am kommenden Wochenende startet die 1. Fußball-Bundesliga in die Saison 2025/26. Sowohl Sky (alternativ WOW) als auch DAZN machen im Vorfeld auf ihr Angebot zur neuen Bundesliga-Saison aufmerksam. So wird Sky ab der neuen Saison über 130 Partien pro Saison live in UHD/HDR übertragen.

Sky: Über 130 Partien pro Saison live in UHD/HDR

Ab Freitag dürfen sich Fans bei Sky Sport nicht nur auf mehr Live-Spiele als bisher freuen, sondern auch auf mehr Spiele in UHD/HDR und Dolby Atmos als jemals zuvor.

Neben einem ausgewählten Spiel am Samstagnachmittag und dem „Topspiel der Woche“ der Bundesliga sowie dem „Topspiel der Woche“ in der 2. Bundesliga am Samstag, erstrahlt künftig auch das Freitagabendspiel der Bundesliga in schärferer Bildqualität. Damit überträgt Sky Sport 2025/26 insgesamt über 130 Partien live in UHD/HDR. Als besonderes Highlight präsentiert Sky Sport neben dem Bundesliga-Topspiel künftig auch den Flutlicht-Freitag zusätzlich mit immersiven Ton in Dolby Atmos

Die Live-Übertragungen in UHD/HDR und Dolby Atmos sind mit der gebuchten Zusatzoption über das Internet mit Sky Stream oder via Kabel und Satellit mit Sky Q verfügbar. Das UHD-Angebot von Sky Sport umfasst darüber hinaus unter anderem alle Rennen der Formel 1, in der Regel ein Topspiel pro Premier-League-Spieltag sowie ausgewählte Begegnungen des DFB-Pokals inklusive des Finals und beider Halbfinals.

Neben der 1. Bundesliga überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz.

