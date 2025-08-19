Spotify hat eine neue Funktion für seine zahlenden Premium-Kunden angekündigt. Dieses befindet sich zwar noch in der Beta-Phase, kann allerdings bereis genutzt werden. Ein neuer Mix-Modus sorgt für individuelle Übergänge zwischen Songs.

Spotify kündigt neuen Mix-Modus für Premium-Kunden an

Apple hat kürzlich mit Automix eine neue iOS 26 Funktion für Apple Music angekündigt. AutoMix nutzt Intelligenz, um Übergänge von einem Song zum anderen wie ein DJ nahtlos abzumischen, mit Time Stretching und Beat Matching. Nun meldet sich Spotify zu Wort und kündigt einen neuen Mix-Modus an. Der Mix-Modus ermöglicht es euch, Übergänge zwischen Songs selbst zu gestalten – ganz nach persönlichem Geschmack.

Wie funktioniert das Ganze?

Spotify schreibt

Der neue Mix-Modus ist intuitiv und benutzerfreundlich: Einfach eine bestehende Playlist öffnen oder eine neue erstellen – und in der Toolbar auf „Mix“ klicken. Für einen schnellen und harmonischen Wechsel zwischen Songs steht der automatische Übergang („Auto“) zur Verfügung. Wer es individueller mag, wählt „Mix anpassen“ und gestaltet die Übergänge ganz nach persönlichem Geschmack. Zur Auswahl stehen verschiedene Presets wie „Fade“ oder „Rise“, die unterschiedliche Übergangsstile ermöglichen. Für alle, die tiefer ins Mixing eintauchen möchten, bietet der Modus erweiterte Einstellungen: Lautstärke, EQ und Effekte lassen sich manuell anpassen. Zusätzlich helfen Waveform- und Beat-Daten dabei, den perfekten Übergangspunkt im Track zu finden. Nach dem Speichern kann der individuelle Mix direkt angehört und mit Freunden geteilt werden. In gemeinsam bearbeitbaren Playlists haben mehrere Premium Nutzer die Möglichkeit, Übergänge und Mixe kollaborativ zu gestalten.

Das Feature wird ab sofort schrittweise für berechtigte Premium Nutzer ausgerollt. Wer das neue Mix-Erlebnis ausprobieren möchte, sollte sicherstellen, dass die Spotify App auf dem aktuellsten Stand ist.