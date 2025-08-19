Vodafone kündigt eine spannende Neuerung an und wertet seine GigaMobil-Tarife auf. Ab dem GigaMobil M gibt es jetzt das „5 Jahres Versprechen“ kostenlos dazu, inklusive Akku-Tausch und Garantie-Verlängerung.

Vodafone führt „5 Jahres-Versprechen“ und „kostenlosen Akku-Tausch“ ein

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Kunden ihr Smartphone mehr mehr nur ein oder zwei Jahre verwenden, sondern über einen längeren Zeitraum nutzen. Dementsprechend kommt es häufiger vor, dass die Geräte einen Defekt erleiden oder die Akku-Kapazität im Laufe der zeit nachlässt.

Vodafone startet im Rahmen der Smartphone-Ratenzahlung das 5 Jahres-Versprechen. Fünf Jahre lang profitieren Kundinnen und Kunden von einer kostenlosen Verlängerung der Herstellergarantie und gratis Akku-Tausch bei Bedarf durch Vodafone.

Vodafone schreibt

In allen Tarifen ab GigaMobil M und GigaMobil Young M ist das Rundum-Sorglos-Paket automatisch und kostenlos integriert. Wer einen XS- oder S-Tarif nutzt, kann das 5 Jahres-Versprechen flexibel für nur 3,99 Euro pro Monat hinzubuchen – auch rückwirkend bis zu 120 Tage nach Vertragsabschluss. Die Option ist monatlich kündbar und bleibt aktiv, solange ein berechtigter Mobilfunk-Vertrag mit Geräte-Ratenzahlung besteht – maximal jedoch fünf Jahre ab Kaufdatum. Danach endet das 5 Jahres-Versprechen automatisch. Das Paket gilt immer für das zuletzt erworbene Smartphone und startet bei einem neuen Gerätekauf mit Ratenzahlung in einem der berechtigten Tarife erneut. So genießen Vodafone-Kundinnen und -Kunden maximalen Schutz und sorgenfreie Smartphone-Nutzung – Jahr für Jahr.

Wo ist die Grenze für den Akku-Tausch? Sobald die Batteriekapazität unter 80 Prozent sinkt, profitieren Kunden vom kostenlosen Akku-Tausch. Voraussetzung ist, dass keine Schäden durch Wasser, Hitze, Sturz, Manipulation oder andere äußere Einflüsse vorliegen.

Unterm Strich möchte Vodafone seine Tarife aufwerten, Kunden stärker an das Unternehmen binden und gleichzeitig dazu beitragen, die Lebensdauer von Mobiltelefonen deutlich zu verlängern. Dies kommt wiederum der Umwelt zu Gute.

>>> Hie geht es zu den Vodafone GigaMobil Tarifen <<<