Mit der jüngsten Beta zu WhatsApp für iOS testen die Entwickler eine neue Funktion für den Messenger. Die Rede ist von KI-basierten Schreibhilfen für den Messenger. Komplett neu ist die Funktion allerdings nicht und so bietet unter anderem Apple im Rahmen von Apple Intelligence ebenfalls Schreibhilfen an.

WhatsApp testet KI-basierte Schreibhilfen

WABetaInfo hat sich die neueste Beta zu WhatsApp für iOS etwas näher angeguckt und festgestellt, dass der Messenger eine neue Funktion testet. Die Kollegen schreiben

Wie Sie dem beigefügten Screenshot entnehmen können, kann eine begrenzte Anzahl von Benutzern eine neue Funktion testen, mit der Nachrichten vor dem Versand schnell und sicher verfeinert werden können. Das Tool basiert auf Metas Private Processing-System, das verschlüsselte Kommunikation und anonymes Routing nutzt, sodass manuell zur KI-Verbesserung gesendete Nachrichten nicht mit der Identität eines Benutzers verknüpft werden können. Diese neue Technologie generiert mehrere Vorschläge, ohne die ursprüngliche Nachricht oder generierte Antworten zu speichern. So wird sichergestellt, dass Benutzerdaten, Nachrichten und Anfragen während des gesamten Prozesses vollständig vertraulich bleiben.

Die Schreibhilfe bietet mindestens drei Variationen, die auf eine von fünf vom Benutzer ausgewählten Tonoptionen abgestimmt sind. Dazu zählen Umformulieren (verbessert Klarheit und Fluss, ohne die Bedeutung zu verändern), Professionell (passt die Sprache an formellere Gespräche an), Witzig (verleiht dem Text eine lockere oder humorvolle Note), Unterstützend (mildert den Ton und wirkt aufmunternd) und

Korrekturlesen (Korrigiert Rechtschreib- und Grammatikfehler).

Wann die KI-Schreibhilfe dem Beta-Stadium entspring und für alle Nutzer freigegeben wird, ist nicht bekannt.