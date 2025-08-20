Apple hat seine Entwickler in dieser Woche nicht nur mit einer neuen Beta zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. versorgt, sondern auch für die AirPods Pro 2 und AirPods 4 eine neue Beta-Firmware freigegeben. Die neue Beta trägt die Buildnummer 8A5343a, zuvor setzte Apple auf die 8A5324b.

AirPods Pro 2 und AirPods 4: neue Beta-Firmware ist da (Build: 8A5343a)

Welche Neuerungen hat Apple für seine AirPods angekündigt? Die erste Neuerung für die AirPods umfasst „Audioaufnahmen in Studioqualität“. Interviewer, Podcaster, Sänger und andere Creator können ihre Inhalte mit einer besseren Soundqualität aufnehmen und Aufnahmen sogar unterwegs oder mit Stimmisolierung in lauten Umgebungen machen.

Die zweite Neuerung für die AirPods Pro 2 und AirPods 4 hört auf die Bezeichnung „Kamera Fernbedienung“. Mit dieser ist es einfacher, Inhalte aus der Distanz zu erfassen. Beim Verwenden der Kamera App oder kompatibler Kamera Apps anderer Anbieter auf dem iPhone oder iPad können Content Creator das untere Ende der AirPods gedrückt halten, um ein Foto zu machen oder eine Videoaufnahme zu starten. Drückt ihr ein zweites Mal, so wird die Aufnahme gestoppt.

Wir rechnen damit, dass Apple das angekündigte Update für die AirPods im September freigeben wird.