Laut einem Bericht von AppleInsider testet Apple derzeit die nächste Generation des Mac mini. Aktuell befinden sich zwei neue Varianten des kompakten Desktop-Rechners in der internen Testphase, eine mit dem M5-Chip und eine mit dem leistungsstärkeren M5 Pro.

Zwei Modelle in Vorbereitung

Interne Quellen berichten von zwei neuen Mac mini Varianten mit den Modellkennungen J873g und J873s. Dabei dürfte es sich um den Standard-M5 und den M5 Pro handeln. Apple hält sich dabei an seine bisherige Namensgebung. Beim aktuellen Mac mini mit M4-Chip etwa heißt das Basismodell J773g, während die Pro-Variante unter J773s geführt wird.

Die neue Generation soll technisch aufgerüstet werden, ohne äußerlich große Veränderungen mitzubringen. Apple hat das Gehäuse zuletzt im Oktober 2024 überarbeitet und dabei kompakter gestaltet als bei den M2-Modellen. Mit dem M5-Modell dürfte es also lediglich ein Leistungs-Upgrade geben. Zunächst gab es Gerüchte, dass die ersten M5-Macs noch in diesem Jahr auf den Markt kommen würden, aber neuere Berichte deuten mittlerweile auf Anfang 2026 hin.

Parallel zu den Hardwaretests arbeitet Apple laut dem Bericht an mehreren Versionen von macOS. Derzeit befinden sich macOS 26.1, 26.4 und sogar macOS 27 in der internen Testphase. Ein erster Entwickler-Build von 26.1 wird in den kommenden Monaten erwartet. Gerüchte deuten auf kleinere Verbesserungen bei Siri und neue Emojis hin, konkrete Funktionen sind allerdings noch nicht bekannt. Ein offizieller Release ist nicht vor April 2026 zu erwarten.