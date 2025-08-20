Apple TV+ hat den ersten Trailer zur vierten Staffel von „The Morning Show“ veröffentlicht. Die vielfach ausgezeichnete Dramaserie mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston in den Hauptrollen geht ab dem 17. September 2025 auf Apple TV+ weiter. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs bis zum 19. November.

Wahrheit und Lüge verschwimmen mehr denn je

Zwei Jahre nach den dramatischen Ereignissen der dritten Staffel steht die UBA-Redaktion erneut vor großen Herausforderungen. Der Zusammenschluss mit dem Nachrichtennetzwerk NBN ist vollzogen, doch mit der erweiterten Verantwortung entstehen auch neue Spannungen. Die Redaktion navigiert durch ein politisch aufgeladenes Amerika, in dem Desinformation, Deepfakes und verschwiegene Absichten zum Alltag gehören. Wer die Wahrheit sagt, ist schwer zu erkennen.

Neben den bekannten Gesichtern wie Billy Crudup, Mark Duplass, Greta Lee und Jon Hamm wird die vierte Staffel um hochkarätige Neuzugänge ergänzt. Mit dabei sind unter anderem Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook sowie Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard und Jeremy Irons.

Hinter den Kulissen führen Charlotte Stoudt als Showrunnerin und Mimi Leder als Regisseurin die kreative Leitung fort. Gemeinsam mit Aniston und Witherspoon, die auch als ausführende Produzentinnen fungieren, zeigen sie, wie journalistische Integrität, persönliche Dramen und politische Intrigen auf hohem Niveau miteinander verwebt werden.

Wer neu einsteigt oder die Serie noch einmal vom Start an erleben möchte, findet alle bisherigen drei Staffeln auf Apple TV+.