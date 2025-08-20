Die Sportstrategie von Apple erfährt eine überraschende Wendung. Laut Yahoo Sports Reporter Kendall Baker, steigt das Unternehmen vollständig aus seinem Baseball-Engagement bei der Major League Baseball aus. Diese Entscheidung soll nicht nur geplante Erweiterungen betreffen, sondern auch das bestehende „Friday Night Baseball“ Programm.

Das Ende einer kurzen Baseball-Ära

Apple hatte 2022 einen siebenjährigen Vertrag für Friday Night Baseball abgeschlossen und zahlt dafür etwa 85 Millionen Dollar jährlich. Der Deal sollte eigentlich bis 2029 laufen. Offenbar verfügt Apple jedoch über Ausstiegsklauseln, die das Unternehmen nun zu nutzen scheint.

Noch vergangene Woche galt Apple TV+ als Favorit für erweiterte Baseball-Übertragungsrechte. Statt zwei wöchentliche Spiele für Abonnenten zu übertragen, wird das Format nun anscheinend komplett eingestellt. Die frei werdenden Rechte wandern laut Baker zu NBC und dessen Streaming-Dienst Peacock. Das Medienunternehmen würde sich damit nicht nur die Freitagsspiele, sondern auch exklusive Sonntagspartien und „Wild Card“ Spiele sichern. Netflix steigt ebenfalls ins Baseball-Geschäft ein und wird das „Home Run Derby“ übertragen. Zudem soll ESPN den MLB.TV Service übernehmen.

Apples Sportstrategie

Mit dem potenziellen Rückzug aus der MLB stellt sich die Frage, wie Apples langfristige Sportstrategie aussieht. Das Unternehmen zeigt ein wiederkehrendes Muster bei Sportverhandlungen. Es führt regelmäßig Gespräche über potenzielle Deals, zieht sich aber häufig vor der finalen Vertragsunterzeichnung zurück. Verhandlungen mit der NFL, FIFA und der College-Liga Pac-12 verliefen im Sande, ebenso wie die früheren Gespräche über die Sonntagsspiele der MLB. Aktuell soll Apple über die US-Streamingrechte für die Formel 1 verhandeln.