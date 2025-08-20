Apple hat vor wenigen Augenblicken iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 veröffentlicht. Wirklich überraschend kommen diese Updates nicht, da sie sich bereits vor Kurzem angedeutet hatte. Kurzum: Für iPhone, iPad und Mac stehen Aktualisierungen auf den Apple Servern bereit.

iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 sind da

Nachdem Apple in der vergangenen Woche iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 veröffentlicht hatte, folgen am heutigen Abend iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS 15.6.1. Neue Funktionen solltet ihr allerdings nicht erwarten. Apple konzentriert sich ausschließlich auf wichtige Sicherheitskorrekturen.

In den Release-Notes zu iOS 18.6.2 heißt es exemplarisch

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Update

Wirft man einen Blick auf die begleitenden Support Dokumente, so zeigt sich, dass Apple mit allen Updates eine bestimmte Sicherheitslücke im Bereich ImageIO geschlossen hat. Die Verarbeitung einer schädlichen Bilddatei konnte zu Speicherbeschädigungen führen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem möglicherweise bei einem äußerst ausgeklügelten Angriff auf bestimmte Personen ausgenutzt wurde.