iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 und macOS 13.7.8. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 zu veröffentlichen, sondern auch Updates für älteres iPads und Macs freizugeben.

Apple gibt iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 und macOS 13.7.8 frei

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, nicht auf die neuesten System aktualisieren könnt, stellt Apple auch für ältere Geräte am heurigen Abend Sicherheitsupdates zur Verfügung. Konkret warten iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 und macOS 13.7.8 auf ihren Download.

iPadOS 17.7.10 ist beispielsweise für 12,9 Zoll iPad Pro 2. Generation, 10,5 Zoll iPad Pro die iPad (6. Generation) verfügbar. In den jeweiligen Release Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Wirft man einen Blick auf die begleitenden Support Dokumente, so zeigt sich, dass Apple mit allen Updates eine bestimmte Sicherheitslücke im Bereich ImageIO geschlossen hat. Die Verarbeitung einer schädlichen Bilddatei konnte zu Speicherbeschädigungen führen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem möglicherweise bei einem äußerst ausgeklügelten Angriff auf bestimmte Personen ausgenutzt wurde.

Die selbe Lücke hat Apple übrigens auch mit iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS 15.6.1 geschlossen. So oder so solltet ihr die Updates installieren.