In wenigen Tagen habt ihr wieder die Möglichkeit, eine Apple Watch Challenge zu meistern. Lust? Dann notiert euch schon einmal den 24. August 2025 rot im Kalender. An diesem Tag startet zu Ehren der US-Nationalparks die nächste Apple Watch Herausforderung. Die Hürde, um die Herausforderung zu meistern, ist verhältnismäßig niedrig, so dass die allermeisten Apple Watch Besitzer dieser schaffen sollten.

Apple Watch: „Nationalpark-„Herausforderung 2025 kündigt sich an

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Los geht es meist am 01. Januar mit der Neujahrsherausforderung und anschließend folgen viele weitere Challenges.

Nun steht die nächste Challenge in den Startlöchern.

Um die US-Nationalparks zu feiern, veranstaltet Apple am 24. August 2025 die nächste Challenge. Auch wenn es sich um US-Nationalparks handelt, könnt ihr euch hierzulande an der Herausforderung teilnehmen.

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender am Stichtag ein Workout über 20 Minuten absolvieren. Anwender können das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-App speichert.

Solltet ihr die Herausforderung meistern, so gibt es auch eine kleine Belohnung in Form einer virtuellen Medaille und verschiedene Sticker, die in iMessage und FaceTime genutzt werden können.