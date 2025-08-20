Google hat seine Produktneuheiten in diesem Jahr ungewöhnlich früh präsentiert, noch bevor die eigentliche Made by Google 2025 Veranstaltung überhaupt begonnen hat. Mit im Gepäck sind das neue Pixel 10 Smartphone-Lineup, eine verbesserte Pixel Watch 4 und aktualisierte Pixel Buds. Die neue Pixel 10 Modelle könnt ihr unter anderem bei der Telekom vorbestellen.

Pixel 10

Das Standardmodell des Pixel 10 Smartphones bringt erstmals ein Teleobjektiv in die Basisversion. Damit verfügen jetzt alle Geräte der Serie über ein Dreifach-Kamerasystem. Die 10,8-Megapixel-Telelinse bietet einen 5-fach optischen Zoom und unterstützt Googles Super Res Zoom mit bis zu 20-facher Vergrößerung. Ergänzt wird das System durch eine 48-MP-Hauptkamera mit verbesserter Bildstabilisierung sowie ein 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv.

Das neue 6,3-Zoll Actua Display erreicht bis zu 3.000 Nits Helligkeit, was ein spürbares Upgrade für den Einsatz im Freien darstellt. Auch beim Klang hat Google nachgebessert. Die überarbeitete Top-Speaker-Einheit liefert einen kräftigeren Bass und klarere Höhen. Im Inneren steckt der neue Tensor G5 Chip, kombiniert mit 12 GB RAM. Die Akkulaufzeit liegt laut Google nun bei über 30 Stunden. Das Gerät unterstützt magnetisches Qi2-Laden mit bis zu 15 Watt.

Preislich startet das Pixel 10 bei 899 Euro (128 GB).

Pixel 10 Pro und 10 Pro XL

Optisch und technisch bleiben das Pixel 10 Pro und 10 Pro XL ihrem Vorgänger größtenteils treu. Beide Modelle bieten ein Super Actua Display mit bis zu 3.300 Nits Helligkeit. Besonders das größere Pro XL legt bei der Audioleistung zu. Laut Google ist es das bisher lauteste Pixel mit dem stärksten Bass.

Die Kamera erhält einen neuen Bildsignalprozessor (ISP), der für einen schnelleren Autofokus sorgt und eine verbesserte Bildqualität liefert. Die 50-MP-Hauptkamera erhält eine doppelt so wirksame optische Stabilisierung. Neue Funktionen wie 8K-Videoaufnahme, Night Sight Video und Pro Res Zoom mit bis zu 100-facher Vergrößerung zeigen, dass Google sein High-End-Segment noch ein wenig näher an die Profi-Qualität bringen will. Auch ein spezieller High-Res-Porträtmodus mit 50 MP ist an Bord.

Beide Modelle setzen auf den Tensor G5 und 16 GB RAM. Die Akkus unterscheiden sich leicht: 4.870 mAh beim Pro, 5.200 mAh beim Pro XL, jeweils mit Qi2-Ladung.

Beim Pixel 10 Pro starten die Preise bei 1099 Euro (128 GB), das XL-Modell beginnt bei 1.299 Euro (256 GB).

Pixel 10 Pro Fold

Beim neuen Fold-Modell hat Google besonders an der Haltbarkeit gearbeitet. Das Scharnier kommt nun ohne Zahnräder aus und soll doppelt so langlebig sein wie beim Vorgänger. Das ultradünne Glas erhält zwei Anti-Schock-Schichten und erreicht eine Helligkeit von bis zu 3.000 Nits. Die äußere Anzeige wächst auf 6,4 Zoll, während die Ränder schrumpfen.

Zudem erhält das Pixel-Foldable erstmals eine IP68-Zertifizierung. Die Kameras umfassen eine neue 48-MP-Hauptkamera, ergänzt von 10,5 MP Ultraweit und 10,8 MP Tele. Die Kamera-App bringt ein neues „Instant View“-Layout für die Innenseite: Links eine Vorschau der letzten Aufnahmen, rechts ein vollwertiger Sucher.

Auch hier arbeitet der Tensor G5 mit 16 GB RAM. Der Speicher reicht bis zu 1 TB. Qi2-Laden ist ebenfalls integriert. Der Einstiegspreis liegt bei 1.899 Euro (256 GB).

Tensor G5 bringt mehr Leistung und lokale KI-Verarbeitung

Der neue Tensor G5 basiert auf einem 3-nm-Prozess von TSMC. Die CPU ist laut Google 34 Prozent schneller, die TPU (Tensor Processing Unit) bringt bis zu 60 Prozent mehr Leistung. Besonders interessant ist das neue Gemini Nano-Modell, das 20 KI-gestützte Funktionen direkt auf dem Gerät ermöglicht. Auch der ISP wurde überarbeitet und verbessert die Bild- sowie Videoqualität.

Pixel Watch 4

Die vierte Generation der Pixel Watch bleibt äußerlich vertraut, hat aber unter der Haube zugelegt. Das neue Actua 360 Display besitzt nicht nur 10 Prozent mehr sichtbare Fläche, sondern bietet auch eine Helligkeit von 3.000 Nits. Die gewölbte Darstellung ist nun nicht mehr nur durch Glas, sondern durch das gesamte Panel geprägt.

Eine überarbeitete Ladeeinheit mit neuen Kontaktpunkten ermöglicht schnelleren Stromnachschub. Außerdem ist die Pixel Watch 4 erstmals offiziell reparierbar. So können der Akku und das Display leichter ausgetauscht werden. Im Inneren arbeitet der Snapdragon W5 Gen 2, unterstützt von einem ML-Co-Prozessor. Die Akkulaufzeit beträgt, je nach Modellgröße, 30 bis 40 Stunden.

Die Pixel Watch 4 ist ab dem 9. Oktober für 399 Euro (41 mm) und 449 Euro (45 mm) verfügbar.

Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking

Unverwechselbares Actua 360-Display. Der aktive Bereich auf dem Display ist nun 10 % größer und...

Pixel Buds 2a und ein großes Update für die Pro-Version

Vier Jahre nach dem Original bringt Google neue Pixel Buds 2a mit verbessertem Noise Cancelling, das laut Google 1,5-mal so stark ist wie bei den ersten Buds Pro. Das Design ist kompakter, inspiriert von den Buds Pro 2, mit einem drehbaren Arc-Stabilisator für besseren Sitz. Die Ohrhörer sind IP54-zertifiziert, also geschützt gegen Schweiß und Spritzwasser. Die Akkulaufzeit beträgt 7 Stunden mit ANC, insgesamt 20 Stunden mit Ladecase.

Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

Kristallklarer Sound. Der dynamische 11-mm-Lautsprechertreiber sorgt für glasklares Audio. Und mit...

Die Pixel Buds 2a sind ab dem 9. Oktober für 149 Euro verfügbar.

Google bringt zudem im September ein umfangreiches Feature-Update für die Pixel Buds Pro 2 heraus. Zu den neuen Funktionen gehören Adaptive Audio, Schutz vor lauten Geräuschen, Gesten zum Ablehnen oder Annehmen von Anrufen und vieles mehr. Außerdem gibt es eine neue Farbe namens Moonstone für die 249-Euro-Ohrhörer.