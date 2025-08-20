Apple hat ein berührendes Video veröffentlicht, das verdeutlicht, wie der Aktionsmodus des iPhones Menschen mit Parkinson hilft, Videos ohne Verwackeln aufzunehmen. Zudem zeigt der Clip, wie die im iPhone integrierten Bedienungshilfen von Parkinson betroffene Menschen bei der Bedienung ihres Apple Smartphones unterstützen.

„No Frame Missed“: Apple zeigt, wie das iPhone Menschen mit Parkinson hilft

Der Film „No Frame Missed“ von Apple zeigt, wie Actionmodus und die integrierten Bedienungshilfen des iPhone Menschen mit Parkinson und Tremor dabei helfen können, ihre Geschichten zu erzählen und wichtige Momente ihres Lebens festzuhalten.

Unter der Regie von Renato Amoroso begleitet der Film vier Menschen mit Parkinson, die iPhone 16 Pro mit Actionmodus und Sprachsteuerung nutzen, um Videos ohne Verwackeln aufzunehmen. Der Film im Doku-Stil zeigt, wie die Funktionen zur Barrierefreiheit von Apple die Kreativität und Unabhängigkeit von Nutzer fördern können.

In dem Video ist unter anderem Ellen zu sehen. Dabei handelt es sich um eine 48-jährige Brasilianerin, die in New York lebt und den Heiratsantrag ihrer Partnerin Renata filmt. Sie zeigt das Video auf ihrer Hochzeitsfeier und demonstriert, wie die Technologie die Videoaufnahmen stabilisiert.

Auch die ebenfalls an Parkinson erkrankten Brett, Marie und Bette zeigen im dem Video, den Umgang mit dem iPhone. Darüberhinaus gibt es ein Tutorial-Video, welches sich nicht nur an von Parkinson betroffene Menschen richtet. So demonstiert Brett – lebt seit sechs Jahren mit Parkinson – die Verwendung von Actionmodus. Weitere vorgestellte iOS-Funktionen sind Sprachsteuerung, Touch-Anpassungen und die Medikamente App.

Apple engagiert sich seit mehreren Jahrzehnten für Menschen mit Handicap und hat Bedienungshilfen tief in seine Betriebssysteme implementiert.