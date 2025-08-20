Seit über einem Jahr ist bekannt, dass Apple TV+ die Comedy-Serie „Palm Royale“ in die zweite Staffel schickt. Ein paar wenige Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis am 12. November 2025 die Fortsetzung auf Apple TV+ startet.

„Palm Royale – Staffel 2“ startet am 12. November 2025 auf Apple TV+

Bald ist es wieder soweit, den exklusivsten Club von Palm Beach zu betreten. Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf die zweite Staffel von „Palm Royale“ gegeben, der Emmy-nominierten Comedyserie mit der Oscar- und Emmy-nominierten Kristen Wiig und der Oscar- und Emmy-Preisträgerin Laura Dern in den Hauptrollen und als ausführende Produzentinnen.

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Palm Royale“ mit 10 Folgen feiert am Mittwoch, den 12. November 2025, weltweit mit der ersten Folge Premiere. Anschließend folgt immer mittwochs bis zum 14. Januar 2026 eine neue Episode.

„Palm Royale“ ist eine wahre Underdog-Geschichte, die Maxine Dellacorte (Wiig) bei ihrem Versuch begleitet, in der gnadenlosen Welt der High Society von Palm Beach Fuß zu fassen. Während Maxine versucht, die undurchdringliche Grenze zwischen Arm und Reich zu überwinden, stellt „Palm Royale“ dieselbe Frage, die uns auch heute noch verwirrt: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“ „Palm Royale“ ist ein Zeugnis für jeden Außenseiter, der um seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.

In der zweiten Staffel wird Maxine nach einem skandalösen öffentlichen Zusammenbruch zur Außenseiterin. Sie muss ihren enormen Scharfsinn und ihre Gerissenheit nutzen, um ein für alle Mal zu beweisen, dass sie nicht nur dazugehört, sondern vielleicht auch das Zeug hat, die Stadt zu regieren. Dabei deckt sie unerzählte Wahrheiten auf und versteht endlich, worauf diese Stadt wirklich aufgebaut ist: Geheimnisse, Lügen und gelegentliche Verbrechen.

Interesse an dem Genre und der Story? Die gesamte erste Staffel steht auf Apple TV+ auf Abruf bereit.