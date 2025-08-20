Nach dem wenig erfolgreichen Ausflug in die Welt der FineWoven (Feingewebe) Hüllen wagt Apple offenbar einen neuen Anlauf. Für das iPhone 17 plant der Konzern laut dem Leaker Majin Bu ein neues Premium-Material, das er vor kurzem in einigen Fotos erstmals gezeigt hatte. Jetzt enthüllt der Leaker den Namen des FineWoven-Nachfolgers: TechWoven.

TechWoven und Crossbody Strap

Apple verfolgt weiter das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden. Leder ist daher seit einiger Zeit kein Bestandteil der offiziellen Hüllenlinie mehr. Nun soll TechWoven die offizielle Nachfolge antreten. Der Name erinnert zwar an den Vorgänger, doch das Material selbst scheint deutlich robuster zu sein.

Zu dem Herstellungsprozess gibt es noch keine Informationen. Doch TechWoven könnte, gemessen an Optik und Zweck, auf recyceltem PET basieren, einem Kunststoff aus alten Plastikflaschen. Dieses Material gilt als umweltfreundlicher als herkömmliches Polyester und hilft, den Einsatz neuer Kunststoffe zu verringern.

Majin Bu zeigt auch die Verpackungen dieser neuen Hüllen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die Original-Verpackungen, sondern um nahezu identische Nachbauten. Laut den gezeigten Verpackungen dürfte es TechWoven-Hüllen in Schwarz, Braun, Blau, Grün und Lila geben. Auffällig ist auch ein Detail am unteren Rand. So zeigen sich zwei Aussparungen für Lanyards, wie man sie bereits von den Silikonhüllen kennt.

Weiter geht es beim Text auf der Verpackung. Dort ist von „Kompatibel mit Crossbody Strap“ die Rede. Das deutet auf ein neues Zubehörteil hin. Hierbei handelt es sich möglicherweise um einen offiziellen Apple-Tragegurt, der quer über den Körper getragen werden kann. Ob dieser Umhängegurt von Apple selbst stammt oder in Kooperation mit Marken wie Belkin oder Incase angeboten wird, bleibt offen.