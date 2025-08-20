Nachdem wir euch zuletzt auf Wahoo ELEMNT Roam 3 und verschiedene Updates des Fahrradcomputers aufmerksam gemacht haben, widmen wir uns nun einer weiteren Sparte des Unternehmens. So hat Wahoo angekündigt, dass das smarte Laufband KICKR RUN in Deutschland und Österreich auf den Mark kommt.

Wahoo bringt smartes Laufband KICKR RUN in Deutschland auf den Markt

Wahoo hat bereits allerdings Produkte auf den Markt, die sich an Radsportler richten. Nun KICKR RUN geht es für Laufsportler weiter. Highlight des intelligenten Laufband ist ein revolutionäres neues Sensorsystem – der RunFree-Modus – mit dem ihr das Tempo ändern könnt, ohne die Bedienelemente zu berühren.

Mit KICKR RUN könnt ihr zum ersten Mal ein wirklich immersives Indoor-Lauferlebnis genießen, bei dem ihr nahtlos und freihändig das Tempo ändern könnt, sodass eure Füße die Geschwindigkeit bestimmen, und das vollständig in Zwift Run oder andere Indoor-Laufplattformen integriert ist, sodass ihr automatisch Änderungen der Steigung spüren könnt, während ihr virtuelle Welten erkundet.

Highlights

RunFree-Modus: Mithilfe fortschrittlicher Positionserkennungstechnologie passt das Laufband die Bandgeschwindigkeit dynamisch und nahezu in Echtzeit an Ihre Schrittlänge an, sodass Sie die Geschwindigkeit des Bandes durch ihre Lauf-Pace bestimmen können. Somit laufen sie „freihändig“, können bei Tempoänderungen ihre natürliche Laufform beibehalten und rennen nicht mehr einer fest eingestellten Bandgeschwindigkeit hinterher.

Automatische Steigungskontrolle: Erleben Sie eine Steigung von bis zu 15 % und ein Gefälle von bis zu 3 %, die sich bei Verbindung mit kompatiblen Apps automatisch anpassen und die hügeligen Strecken Ihrer Lieblingsrouten widerspiegeln.

Zielgeschwindigkeitskontrolle: Trainieren Sie genau in dem Tempo, das Ihr strukturiertes Training vorschreibt, indem Sie mit einem kurzen Druck auf das Geschwindigkeitssteuerungspad die Geschwindigkeitsänderung bestätigen.

Reaktionsfähige Oberfläche und seitliche Neigung: Imitiert das Gefühl des Laufens im Freien mit einer reaktionsfähigen Oberfläche für natürliche Energierückgabe und einer seitlichen Neigung von bis zu 0,5 Grad, wodurch Ihre Laufmuskeln wie im Gelände gefordert werden.

Elite-Geschwindigkeitsfunktionen: Erreichen Sie Ihre persönliche Bestleistung mit einer maximalen Geschwindigkeit von 2:30 Minuten pro Kilometer, sodass selbst die schnellsten Läufer mit Wettkampftempo trainieren können.

Außergewöhnlich leise: Selbst bei einer Geschwindigkeit von 2:30 min/km ist der KICKR RUN außergewöhnlich leise im Betrieb.

Intelligente Konnektivität: Lässt sich nahtlos mit der Wahoo App und Zwift Run sowie Final Surge, Kinomap, Humango und TrainingPeaks integrieren, viele weitere werden folgen, für ein dynamisches und interaktives Training mit vollständiger Konnektivität, einschließlich WiFi, Bluetooth und Direct Connect.

Ganz preiswert ist das Gerät übrigens nicht. Der Hersteller ruft 6.499,99 Euro auf. Weitere Infos zu KICKR RUN finden ihr hier.