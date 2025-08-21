Wir haben schon des Öfteren berichtet, wie Apples AirTags verlorene oder gestohlene Gegenstände ausfindig machen, doch heute sind es die AirPods, die ihre Fähigkeiten als Spurensucher beweisen. In Venedig wurde einer Familie aus North Carolina der Reisepass, Geld und weitere persönliche Gegenstände gestohlen. Doch die Diebe ahnten nicht, dass ausgerechnet ein Paar AirPods in ihrer Beute den entscheidenden Hinweis für die Polizei liefern würde.

AirPods helfen bei der Verfolgung der Diebe

Die Geschichte beginnt in den Gassen Venedigs. Die Mutter von Karis McElroy wurde dort Opfer eines Taschendiebstahls. Drei Personen bedrängten sie auf der Straße. Später stellte sie fest, dass ihr Rucksack geöffnet und die Geldbörse samt Ausweis, Kreditkarten und Bargeld gestohlen worden war. Glücklicherweise befanden sich unter den gestohlenen Gegenständen auch Apples AirPods.

Über die „Wo ist?“-App konnte sie jedoch die gestohlenen Wertsachen in Echtzeit verfolgen und die Diebe ausfindig machen. Mithilfe der Polizei gelang es schließlich, die geklauten Gegenstände wiederzubeschaffen. Ohne die AirPods wäre das kaum möglich gewesen.

AirPods sind primär zwar keine Ortungsgeräte, doch einige Modelle unterstützen das „Wo ist?“-Netzwerk. Sie senden ein Bluetooth-Signal aus, das von Apple-Geräten in der Umgebung erkannt und anonym an den Besitzer weitergeleitet wird. So lässt sich der Standort der Ohrhörer auch dann nachvollziehen, wenn sie nicht aktiv mit dem eigenen iPhone verbunden sind. Die Funktion steht für AirPods 3, alle Modelle der AirPods Pro, AirPods Max und die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung zur Verfügung. Nach dem letzten Kontakt zum eigenen Gerät bleibt die Position bis zu 24 Stunden sichtbar.

Auch wenn AirPods in solchen Situationen helfen können, sind AirTags die bessere Lösung für ein gezieltes Tracking. Sie wurden eigens für diesen Zweck entwickelt, verfügen über eine austauschbare Batterie und bieten präzise Standortinformationen durch Ultra-Breitband-Technologie.