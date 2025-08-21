Nachdem Apple TV+ im vergangenen Monat die zweite Staffel der Stop-Motion-Serie „Shape Island“ angekündigt hatte, steht ab sofort der offizielle Trailer bereit. Dieser gibt euch einen guten Einblick, was euch in der Fortsetzung der Kinder- und Familienserie erwartet.

„Shape Island“: Trailer zur 2. Staffel ist da

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel der cleveren und inspirierenden Stop-Motion-Animationsserie „Shape Island“ veröffentlicht, die auf der internationalen Bestseller-Bilderbuchtrilogie „Shapes“ von Mac Barnett und Jon Klassen basiert. Alle acht Episoden der zweiten Staffal stehen ab Freitag, den 29. August 2025, auf Apple TV+ zur Verfügung.

Die Emmy-prämierte Serie von Apple TV+ spielt auf einer bezaubernden Insel und lädt die Zuschauer ein, gemeinsam mit dem ernsten Quadrat, dem unerschrockenen Kreis und dem kniffligen Dreieck Spaß zu haben, nach Antworten zu suchen und ihre Freundschaft zu vertiefen – und dabei zu lernen, mit den Unterschieden des anderen umzugehen. „Shape Island“ zeigt Kindern, dass Freundschaft viele Formen annehmen kann.