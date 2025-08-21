Apple TV+ wird teurer. Bisher zeigt sich die Preisanpassung nur in den USA. Weitere Erhöhungen sind uns nicht bekannt. In den USA steigt der Preis für den Video-Streaming-Dienst nach der kostenlosen 7-tägigen Probephase von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar, ein Aufschlag von 30 Prozent.

Apple TV+ wird in den USA deutlich teurer

Apple dreht an der Preisschraube und erhöht den Preis von Apple TV+ in den USA von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar. Bestandskunden werden die Preiserhöhung zu spüren bekommen, sobald sich ihr Monats-Abo in den nächsten 30-Tagen erneuert. Neukunden müssen den Preis ab sofort bezahlen. Die Preise für das Apple TV+ Jahresabo (99 Dollar) und die Apple One Bundes (hier ist Apple TV+ inkludiert) bleiben unverändert.

Als Apple TV+ am 01. November 2019 an den Start ging, kostete der Service 4,99 Dollar pro Monat. Im Jahr 2022 erfolgte eine Erhöhung auf 6,99 Dollar, im Jahr 2023 wurden es 9,99 Dollar und nun sind wir bei 12,99 Dollar pro Monat angekommen.

In Deutschland ist das Ganze analog zu sehen. Hier ging es im Jahr 2019 mit 4,99 Euro los, 2022 wurden es 6,99 Euro und im Jahr 2023 wurde der Preis für das Monats-Abo von Apple TV+ auf 9,99 Euro erhöht. Zum aktuellen Zeitpunkt werden in Deutschland noch 9,99 Euro pro Monat für Apple TV+ ausgewiesen. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis auch hierzulande der Monatspreis erhöht wird.

Das Portfolio von Apple TV+ wurde in den letzten knapp sechs Jahres massiv ausgebaut. Das Apple TV+ Abo kann innerhalb der Familienfreigabe mit bis zu weiteren fünf Personen geteilt werden.