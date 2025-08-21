Durchaus unerwartet veröffentlichte Apple in der vergangene Woche iOS 18.6.1 (mittlerweile steht iOS 18.6.2 zur Verfügung) in Kombination mit watchOS 11.6.1 und schaltete mit den Updates eine überarbeitete Blutsauerstofffunktion für die Apple Watch in den USA frei. Vorausgegangen waren Patentstreitigkeiten zwischen Apple und Masimo. Es war damit sich rechnen, dass sich Masimo gegen die aktuelle Entwicklung wehren wird und genau dies ist nun der Fall. Das Unternehmen hat eine neue Klage eingereicht. Dieses Mal richtet sich diese allerdings gegen den US-Zoll- und Grenzschutz.

Blutsauerstoffmessung der Apple Watch: Masimo verklagt den US-Zoll

Der Medizingerätehersteller Masimo sah seine Patente verletzt und klagte vor ein paar Jahren gegen Apple wegen der Blutsauerstoffmessung der Apple Watch. Der Rechtsstreit endete in einem Importverbot der Apple Watch in den USA. Apple schaltete die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch softwareseitig in den USA ab und Umgang so das Importverbot. Seitdem verkaufte Apple die Apple Watch 9, Apple Watch 10 und Apple Watch Ultra 2 ohne Blutsauerstofffunktion.

Vergangene Woche kündigte Apple eine neu gestaltete Blutsauerstofffunktion an, die den Blutsauerstoff auf dem iPhone und nicht auf der Uhr berechnet.

Nun hat Masimo beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eine neue Klage eingereicht. Das Unternehmen wirft dem US-Zoll- und Grenzschutz vor, seine Befugnisse überschritten und gegen das ordnungsgemäße Verfahren verstoßen zu haben, als man eine frühere Entscheidung am 1. August revidierte und Apple die Wiederherstellung der Funktion gestattete. Masimo gab zudem an, erst von der Entscheidung erfahren zu haben, als Apple die Rückkehr der Funktion öffentlich ankündigte.