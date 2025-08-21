Devolo hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen zum 31.12.2025 die Home Control-Server abschaltet. Ab diesem Zeitpunkt wird der Fernzugriff auf Home Control mit der Home Control-App sowie über das Webportal mydevolo nicht mehr möglich sein.

Devolo schaltet Home Control-Server an

Devolo hat die „schwere Entscheidung“ getroffen, die Home Control-Server zum Jahresende abzuschalten. Dies bedingt, das der Fernzugriff auf Home Control mit der Home Control-App sowie über das Webportal mydevolo nicht mehr möglich sein. Die Home Control-App wird ebenfalls am 31.12.2025 aus den App Stores entfernt.

Nichtsdestotrotz könnt ihr euer Home Control-System weiterhin im Offline-Modus – wenn auch mit eingeschränktem Funktionsumfang – verwenden. Im Offline-Modus ist die Steuerung nicht mehr per Fernzugriff möglich. Dies bedeutet unter anderem, dass neue Konfigurationen (Geräte, Regeln, Szenen, Zeitsteuerungen) nicht mehr eingerichtet und bestehende Konfigurationen nicht mehr verändert werden können.

Alternativ könnt ihr die Home Control-Zentrale gegen das Z-Wave Gateway eines anderen Herstellers austauschen. Bitte achtet vor dem Kauf in jedem Fall darauf, dass es sich bei eurem künftigen Gateway um eine Steuerungseinheit handelt, die von der Z-Wave Alliance zertifiziert wurde. Mit einer zertifizierten Z-Wave-Zentrale werden sie auch künftig die Home Control-Sensoren und -Aktoren nutzen können.

Weiter bietet die Kölner Firma ROCKETHOME GmbH einen Wechselservice für Home Control-Kunden an. Mit diesem Service könnt ihr ganz unkompliziert eure bestehende Home Control Zentrale weiterverwenden und auf ein neues System umsteigen – ohne eure Geräte neu anlernen zu müssen. Einige Funktionen, die ihr von Home Control kennen, werden nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Gegenzug können Sie bei ROCKETHOME Ihr Smart Home um neue Features und Geräte im Bereich Home Energy und Smart Home ergänzen – das Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt und es existiert ein Kundenservice.