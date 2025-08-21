Bei waipu.tv gibt es aktuell zwei verdammt heiße Angebot. Ihr könnt euch wahlweise waipu.tv Perfect Plus mit WOW Filme & Serien für nur 5,99 Euro monatlich oder neuerdings auch waipu.tv Perfect Plus mit Disney+ im Jahrespaket für nur 59,99 Euro sichern.

waipu.tv und Disney+ im Jahrespaket nur 59,99 Euro (inkl. 4K Stick)

Bei waipu.tv startet der Sommer nochmal so richtig durch, denn eines unserer absoluten Lieblingspakete feiert sein Comeback: Das waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus und Disney+ Standard mit Werbung Jahrespaket. Ihr erhaltet ein unschlagbares Bundle aus Stick und 12 Monaten Perfect Plus und Disney+. Mit Kauf des waipu.tv 4K Sticks, bekommen Kunden 1 Jahr Fernsehen und Disney+ geschenkt.

Ab sofort und zeitlich befristet könnt ihr euch mit 75 Prozent Rabatt für ganze 12 Monate das Paket sichern. Ihr zahlt für das Jahrespaket inkl. 4K Stick nur 59,99 Euro. Ideal für lange Sommerabende, spannende Sportmomente und entspannte Filmnächte unter freiem Himmel. Nach Ablauf der 12 Monate gehört euch der waipu.tv 4K Stick – er muss nicht zurückgeschickt werden.

Übersicht

waipu.tv Perfect Plus

310+ TV-Sender

40.000 Filme und Serien auf Abruf

150 Std. Aufnahmespeicher

Disney+

Disney+ Standard mit Werbung Jahrespaket

Die neusten Blockbuster und jede Menge Serien von Disney

Bis zu Full HD & 5.1 Sound

Bis zu 2 Streams gleichzeitig

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet buchbar. Für einen Jahrespreis von nur 59,99 Euro erhaltet ihr nicht nur Live TV, Filme auf Abruf sowie einen Aufnahmespeicher, sondern direkt auch noch Disney+ Standard mit Werbung. Bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

>>> JETZT: waipu.tv + Disney+ (inkl. 4K-Stick) im Jahrespaket für nur 59,99 Euro sichern <<<