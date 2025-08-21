Wie Bloomberg berichtet, setzt Apple für die iPhone-Produktion seine Diversifizierungsstrategie weiter konsequent um und lässt nun alle vier iPhone 17 Modelle auch in indischen Fabriken fertigen. Damit werden erstmals alle Modelle einer neuen iPhone-Generation in Indien hergestellt, was Apples Abhängigkeit von China weiter reduzieren soll.

Fünf Standorte für maximale Flexibilität

Die indische Produktion erstreckt sich über fünf Werke, darunter neue Anlagen der Tata Group in Tamil Nadu und Foxconn-Fabriken nahe dem Flughafen von Bangalore. Besonders bemerkenswert ist Tatas wachsende Rolle als Produktionspartner. Der indische Mischkonzern soll in den kommenden zwei Jahren die Hälfte der gesamten iPhone-Fertigung des Landes übernehmen.

Rekordexporte trotz politischer Spannungen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zwischen April und Juli exportierte Indien iPhones im Wert von 7,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu brachte es das gesamte vorherige Geschäftsjahr auf 17 Milliarden Dollar.

Apple arbeitet schon lange an diesem Wandel, indem das Unternehmen die Produktionskapazitäten in Indien kontinuierlich ausgebaut hat. Auch wenn China für die Deckung der Gesamtnachfrage weiterhin unerlässlich bleibt, wird deutlich, dass Indien längst nicht mehr nur Plan B ist. Laut dem Marktforschungsunternehmen Canalys hat Indien China als wichtigsten Smartphone-Lieferanten für die USA bereits überholt.

Die Verlagerung ist nicht zuletzt eine Folge geopolitischer Spannungen. Strafzölle aus der Trump-Ära machen die Fertigung in China zunehmend unattraktiv. Apple-CEO Tim Cook hat jüngst Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Dollar in den USA angekündigt, auch um Ausnahmeregelungen für in Indien produzierte Geräte zu sichern. Während Trump 50-prozentige Zölle auf indische Waren verhängte, blieb die Elektronikbranche verschont.

Ganz ohne Reibung verläuft der Umbruch allerdings nicht. China reagierte mit eigenen Maßnahmen und erschwert Technologietransfers nach Indien. So musste Foxconn Hunderte chinesische Ingenieure aus indischen Werken abziehen und ersetzte sie kostspielig durch Fachkräfte aus Taiwan und Japan.