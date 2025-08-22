Traditionell blicken wir am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Serien startet am heutigen Tag die dritte Staffel zu Invasion.

„Invasion – Staffel 3“ ist gestartet

In den letzten Wochen hatte Apple TV+ bereits ordentlich die Werbetrommel für die Fortsetzung von Invasion gerührt und einen offiziellen Teaser und offiziellen Trailer veröffentlicht. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und ab sofort steht die erste Folge zur dritten Staffel bereit. Anschließend folgt immer freitags bis zum 24. Oktober 2025 eine neue Episode.

„Invasion“ verfolgt eine Alien-Invasion aus verschiedenen Perspektiven rund um den Globus. In der dritten Staffel prallen diese Perspektiven erstmals aufeinander, als die Hauptfiguren der Serie als Team an einer wichtigen Mission arbeiten: der Infiltration des Alien-Mutterschiffs. Die ultimativen Apex-Aliens sind endlich aufgetaucht und breiten ihre tödlichen Tentakel rasch über unseren Planeten aus. Nur wenn alle unsere Helden zusammenarbeiten und all ihre Erfahrung und Expertise einsetzen, können wir unsere Spezies retten. Neue Beziehungen werden geknüpft, alte auf die Probe gestellt und sogar zerstört, denn eine internationale Besetzung muss zu einem Team zusammenwachsen, bevor es zu spät ist.

Falls euch das Genre grundsätzlich interessiert, ihr die Serie bisher allerdings nicht kennengelernt habt, so empfiehlt es sich, bei Staffel 1 anzufangen. Sowohl die erste als auch die zweite Staffel stehen vollständig auf Apple TV+ bereit. Falls ihr die ersten beiden Staffeln bereits „durch habt“, haben wir euch den Trailer zur dritten Staffel zur Einstimmung eingebunden.