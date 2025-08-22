Wer schon einmal eine Apple-Präsentation gesehen hat, erinnert sich wahrscheinlich an die eindrucksvollen Explosionsgrafiken der AirPods mit ihren winzigen Bauteilen, die sich wie ein Puzzle millimetergenau in die Hörer einfügen. Doch was genau steckt in diesen kleinen Klangwundern? Ein neues Video vom YouTube-Kanal Real Engineering liefert nun eine beeindruckende Antwort.

Die Technik hinter dem Klang

Das Team hat die AirPods Pro 2 mittels CT-Scan in ihre Einzelteile zerlegt und daraus ein detailliertes 3D-Modell erstellt. Was dabei sichtbar wird, ist ein Miniatur-Meisterwerk moderner Technik. Die Antenne ist elegant um das Gehäuse gewickelt, mehrere Mikrofone arbeiten in perfekter Abstimmung.

Zudem ist die Akkustruktur deutlich dichter als bei vielen Smartphones. Doch das hat auch seine Schattenseite. So kann ein einfacher Sturz einen Schaden verursachen. Laut dem Video kann der Aufprall feine Schichten im Akku verschieben, was langfristig die Lebensdauer beeinträchtigt.

Natürlich bietet sich auch ein Vergleich mit günstigen Nachahmerprodukten an. Die Unterschiede im Innenleben sind gravierend. Während Apples Komponenten wie aus einem Guss wirken, offenbaren die Kopien ein eher grobschlächtiges Innenleben. Spätestens hier zeigt sich, dass der höhere Preis der AirPods nicht nur für das Logo bezahlt wird.

Nachfolgend das Video von Real Engineering: