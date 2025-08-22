Der Apple Original-Film „F1 – Der Film“, der vor ein paar Wochen in den Kinos anlief und einen erfolgreichen Kinostart hinlegte, lässt sich ab sofort über die Apple TV-App kaufen und ausleihen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich der Film auch bei Amazon und Co. leihen und kaufen lässt.

Im Juni startete der Apple Original Film „F1 – Der Film“ weltweit in den Kinos. Anfang dieses Monats gab Apple eine Wasserstandsmeldung und verkündete, dass mehr als 550 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt wurden. Seitdem dürfte ein paar weitere Dollar hinzugekommen sein, zumal der Film seit dem 08. August wieder in den IMAX-Kinos läuft.

Ab sofort steht „F1 – Der Film“ im Store über die Apple TV-App bereit. Hierzulande könnt ihr den Film für 19,99 Euro kaufen oder für 14,99 Euro ausleihen. Über Apple TV+ steht der Film noch nicht zur Verfügung. Früher oder später dürfte der Film allerdings auch auf der Video-Streaming-Plattform landen und kostenlos für Abonnenten zur Verfügung stehen.

