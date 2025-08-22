Mit den neuen iPhone 17 Modelle wird Apple auch neue Hüllen auf den Markt bringen. Zuletzt zeigten sich neue TechWoven-Cases für die iPhone 17 Familie und nun wird deutlich auf welche Hüllenfarben der Hersteller setzen wird.

iPhone 17: Farben für neue TechWoven Cases zeigen sich auf Fotos

Apple hat neue TechWoven-Cases für die iPhone 17 Modelle entworfen. Diese werden im kommenden Monat gemeinsam mit den neuen Smartphones angekündigt. Die Hüllen zeichnen sich durch ein dezentes Stoffdesign in die Farben Orange, Lila, Grün, Blau und Grau aus.

Die TechWoven-Hüllen sollen die stoffähnlichen FineWoven-Hüllen ersetzen, die Apple mit der Einführung des iPhone 16 eingestellt hat. Die FineWoven-Hüllen erwiesen sich allerdings als nicht überzeigend und nicht sonderlich robust. Der Stoff der TechWoven-Hülle wurde angeblich für eine höhere Haltbarkeit neu entwickelt.

Leaker Majin Bu behauptet zudem, dass die neuen TechWoven-Cases Metallknöpfe mit verbessertem taktilem Feedback, eine Kamerasteuerungstaste, MagSafe- Kompatibilität und zwei kleine Löcher an der Unterseite zum Anbringen eines Schlüsselbandes oder Zubehörs enthalten werden. Die gezeigten Cases scheinen für das iPhone 17 Pro oder iPhone 17 Pro Max gedacht zu sein. Zumindest wird diesen beiden Modellen eine neue Kameraleiste auf der Rückseite nachgedacht. Die TechWoven-Hüllen sollen allerdings für alle iPhone 17 Modelle erhältlich sein.