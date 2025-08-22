Nachdem die Kamerasteuerung erst mit dem iPhone 16 eingeführt wurde, ranken sich bereits Spekulationen um die Zukunft der neuen Taste. In einem kürzlich aufgetauchten Gerücht hieß es noch, dass das Bedienelement wieder entfernt werden soll. Neuste Informationen des bekannten Leakers Instant Digital zeichnen nun jedoch ein anderes Bild. Statt eines radikalen Schnitts scheint Apple eine technische Vereinfachung anzustreben.

Vereinfachte Technik für die Kamerasteuerung

Wie Instant Digital berichtet, arbeitet Apple derzeit an einer überarbeiteten Version der Kamerasteuerung. Die neue Version soll sich bereits in der Testproduktion befinden und könnte im iPhone 18 zum Einsatz kommen. Statt auf eine Kombination aus kapazitiver und druckempfindlicher Technik zu setzen, wie beim iPhone 16, soll künftig allein der Drucksensor ausreichen.

Bisher erkennt die Taste unter ihrer Saphirglas-Oberfläche sowohl Berührungen als auch unterschiedliche Druckstärken. Damit lassen sich etwa Antippen, Drücken oder Wischen unterscheiden. Mit der Umstellung auf reines Druck-Feedback will Apple die gleiche Funktionalität bieten, jedoch mit weniger Hardwareaufwand.

Die Motivation hinter dieser Anpassung ist wohl weniger technischer als finanzieller Natur. Die aktuelle Doppelsensor-Lösung ist in der Produktion und vor allem bei Reparaturen sehr kostspielig. Der interne Kostendruck wird dadurch verstärkt, dass Apple noch nicht alle Softwarefunktionen rund um die sogenannte visuelle Intelligenz implementiert hat. Solange das volle Potenzial der Taste nicht ausgeschöpft wird, lässt sich der hohe Preis für die Komponente intern nur schwer rechtfertigen.

Die Kamerasteuerung wird uns also aller Voraussicht nach erhalten bleiben. Apple sucht lediglich nach einem Weg, innovative Bedienkonzepte wirtschaftlicher umzusetzen. Für die alltägliche Fotografie dürfte dieser technische Wandel im Hintergrund kaum spürbar sein, solange die Taste weiterhin präzise und zuverlässig funktioniert.