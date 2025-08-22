Bei einem Unternehmen mit der Größe von Apple ist es an der Tagesordnung, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlasen und andere neu hinzustoßen. Wie nun bekannt wird, konnte Paramount einen namhaften Apple TV+ Manager abwerben.

Paramount wirbt Apple TV+ Manager ab

Wie Deadline berichtet, hat Paramount Kreativmanager Chris Parnell von Apple TV+ angeworben. Parnell heuerte 2020 bei Apple an und leitete die Entwicklung vieler hochkarätiger Original-Serien, darunter Dark Matter, Bad Monkey und die kommende Vince-Gilligan-Serie Pluribus. Er arbeitet aber auch an For All Mankind, Neuromancer und The Last Frontier.

In seiner Funktion beaufsichtigte Parnell auch die Produktion vieler immersiver Titel, die auf Apple Vision Pro gestreamt werden können, darunter auch die kürzlich erschienene abendfüllende Bono-Dokumentation.

Vor seiner Zeit bei Apple arbeitete Parnell bei Sony Pictures. Die beiden Apple TV+ Chefs Zack Van Amburg und Jamie Erlicht arbeiten vor ihrer Zeit bei Apple ebenfalls bei Sony. Parnell ist einer der Leute, die Van Amburg und Erlicht von Sony abgeworben hatten.

Parnell wurde offensichtlich von der neuen Führung bei Paramount umworben, das Anfang des Monats mit Skydance fusionierte und nun von David Ellison, dem Sohn des Milliardärs und Oracle-Gründers Larry Ellison, geführt wird. Seitdem unternimmt große Anstrengungen personelles Know-How einzukaufen.