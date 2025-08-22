In der neuesten Folge der US-Kultserie South Park nimmt sich das Comedy-Duo Trey Parker und Matt Stone erneut die amerikanische Politik- und Wirtschaftswelt vor. In der Episode mit dem Titel „Sickofancy“ stehen diesmal Apple-Chef Tim Cook und weitere Tech-Führungskräfte im Mittelpunkt der Satire.

Tim Cook in South Park

Die Animationsserie parodiert Cooks tatsächlichen Besuch im August, bei dem er Trump eine goldene Apple-Plakette überreichte. Die Cartoon-Version von Cook preist Trump übertrieben an und bedankt sich für Trumps angeblich visionäre Tech-Politik. Anschließend zeigt die Folge, wie der Cartoon-Trump das Geschenk mit ins Bett nimmt und fragwürdige Pläne damit schmiedet.

South Park übertreibt hier bewusst, trifft aber einen wunden Punkt. Cook war nicht der einzige prominente Manager, der in der Episode mit wertvollen Geschenken bei Trump vorstellig wird. Die Serie kritisiert damit das Verhalten von Tech-Führungskräften, die um politische Gunst buhlen.

“Mr. President, your ideas for the tech industry are so innovative. And you definitely do not have a small penis.” pic.twitter.com/anVvOSIVb0 — South Park (@SouthPark) August 21, 2025

Geschäftsstrategie hinter der Höflichkeit

Cooks realer Besuch diente der Ankündigung einer neuen 100-Milliarden-Dollar-Investition in die US-Fertigung über vier Jahre. Diese Zusage erhöht Apples Gesamtinvestition auf 600 Milliarden Dollar. Die echte Plakette bestand aus Glas von Apples Zulieferer Corning aus Kentucky und hatte eine 24-Karat-Goldbasis aus Utah.

Obwohl Cook für sein unterwürfiges Auftreten kritisiert wurde, zeigt sich die Strategie als erfolgreich. Apple bleibt weitgehend von den hohen Zöllen verschont, die andere Länder wie China und Indien treffen. Trump kündigte sogar an, dass investierende Unternehmen wie Apple von künftigen Halbleiter-Zöllen befreit werden.