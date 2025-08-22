In den letzten Jahren hat WhatsApp seinen Messenger mit vielen kleinen und größeren Neuerungen verbessert. Nun arbeiten die Entwickler an einer weiteren Neuerung, die sich bereits und er WhatsApp-Beta für Android zeigt, allerdings in der WhatsApp-Beta für iOS noch nicht zu finden ist.

WhatsApp arbeitet an einer Voicemail-Funktion

WhatsApp testet in der aktuellen WhatsApp-Beta für Android (Version 2.25.23.21) eine neue Funktion, mit der Benutzer eine Sprachnachricht aufzeichnen können, wenn der Empfänger einen Anruf verpasst, so WABetaInfo.

Der eingebundene Screenshot verdeutlich, dass Betatester nun eine Funktion testen können, mit der sie bei unbeantworteten Anrufen eine Sprachnachricht aufzeichnen können. Das bedeutet: Wenn ihr jemanden anruft und dieser nicht abnimmt, können ihr nun schnell eine Sprachnachricht hinterlassen, anstatt es später noch einmal zu versuchen. Das Ganze simuliert das Verhalten eines herkömmlichen Anrufbeantworters. Sobald euer Freund, Bekannter, Kollege etc. wieder erreichbar ist, kann er die Sprachnachricht abhöre und reagieren.

Die Funktion ist nahtlos und komfortabel gestaltet und erleichtert es Nutzern, auch bei verpassten Anrufen in Kontakt zu bleiben. Sobald ein Anruf unbeantwortet bleibt, erscheint unten in der Anrufoberfläche eine spezielle Option, mit der Nutzer schnell eine Sprachnachricht aufzeichnen und senden können. Dies ist auch direkt im Chat sichtbar, in dem der verpasste Anruf stattgefunden hat, und bietet eine sofortige und kontextbezogene Kommunikationsmöglichkeit.

Nach der Aufnahme wird die Sprachnachricht direkt im Chat gesendet, sodass der Empfänger sie jederzeit anhören kann. Die Benachrichtigung über den verpassten Anruf bleibt ebenfalls erhalten, sodass Nutzer sowohl über den verpassten Anruf als auch über die Sprachnachricht informiert werden.