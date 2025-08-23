Amazon Blitzangebote: MacBook Air M4, Sonos Lautsprecher & Sub, Saugroboter, iPad Air, smarte Tracker und mehr

| 10:00 Uhr | 0 Kommentare

Wir starten in den heutigen Samstag und nutzen das verhältnismäßig ruhige Wochenende, um auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote zu blicken. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot
Sonos Move 2 | Tragbarer WLAN Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa, mindestens...
Sonos Move 2 | Tragbarer WLAN Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa, mindestens...
  • Kraftvoller Stereo Sound. Die neue akustische Architektur mit zwei anstatt nur einem Hochtöner...
  • Perfekt auf die Umgebung abgestimmt. Mit automatischem Trueplay Tuning passt der Move 2 den Sound...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Solakon® 1000W Balkonkraftwerk mit Halterung (Ziegeldach, Einzelmontage) - 800W komplett Steckdose...
Solakon® 1000W Balkonkraftwerk mit Halterung (Ziegeldach, Einzelmontage) - 800W komplett Steckdose...
  • 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗶𝗺 𝗕𝗹𝗶𝗰𝗸 - Mit der...
  • 𝗕𝗶𝗳𝗮𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗲 - Durch die...
Bei Amazon kaufen
Angebot
INIU 45W Power Bank, 20000mAh Klein Powerbank mit Integriertem USB-C Kabel, Minigröße Externe...
INIU 45W Power Bank, 20000mAh Klein Powerbank mit Integriertem USB-C Kabel, Minigröße Externe...
  • Von INIU – der sichere Fast Charge Pro: Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen INIU für das...
  • 45W Full-Speed Charging für iPhone 16 & Samsung S25: Mit bis zu 45W Ausgang liefert diese Powerbank...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Samsung Portable SSD T7, SSD 1 TB, USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben, Externe...
Samsung Portable SSD T7, SSD 1 TB, USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s Schreiben, Externe...
  • Externer Highspeed-Speicher im kompakten Hosentaschenformat und Kapazitäten bis 2 TB
  • Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 15' MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3' Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
  • WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
  • DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2,4...
FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2,4...
  • Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an...
  • Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End...
Bei Amazon kaufen
Angebot
FRITZ!Repeater 3000 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten und insgesamt bis zu 4.200 MBit/s:...
FRITZ!Repeater 3000 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten und insgesamt bis zu 4.200 MBit/s:...
  • Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente, automatische Bandauswahl...
  • Triband-Repeater: Große Reichweite (stabile Funkabdeckung bis in den letzten Winkel) und hoher...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Hisense 55E7NQ Pro 139 cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED, Smart TV, Total HDR, Dolby Vision IQ...
Hisense 55E7NQ Pro 139 cm (55 Zoll) Fernseher, 4K UHD, QLED, Smart TV, Total HDR, Dolby Vision IQ...
  • Quantum Dot Color: Quantum Dot Color steht für präzise Kontraste und höchste Farbbrillanz. Das...
  • Full Array Local Dimming: Die Unterstützung von Direct Full Array bedeutet ein dichtes Raster aus...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
TCL 65Q7C QLED Mini LED Fernseher, 65 Zoll, 4K HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit...
TCL 65Q7C QLED Mini LED Fernseher, 65 Zoll, 4K HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit...
  • QD-Mini LED Display mit 4K HDR Premium 2600 – maximale Helligkeit & Farbpräzision: Das...
  • Dolby Vision IQ & Dolby Atmos – audiovisuelles Erlebnis auf Referenzniveau: Die dynamische...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Era 300 | Smart Speaker mit 3D-Audio, WLAN, Bluetooth, Dolby Atmos, kompatibel mit Amazon...
Sonos Era 300 | Smart Speaker mit 3D-Audio, WLAN, Bluetooth, Dolby Atmos, kompatibel mit Amazon...
  • Bring deine Sound Experience aufs nächste Level. Die sechs vorne, an den Seiten und oben...
  • Mach den gesamten Raum zum Sweet Spot. Erlebe einzigartigen Sound, egal wo du bist oder was du...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Dyson V11™ Advanced Kabelloser Staubsauger (Nickel/Violett)
Dyson V11™ Advanced Kabelloser Staubsauger (Nickel/Violett)
  • Leistungsstarker, intelligenter und vielseitiger kabelloser Staubsauger mit der Saugkraft eines...
  • Der fortschrittliche 7-zellige Dyson Akku mit hoher Energiedichte bietet bis zu 60 Minuten konstant...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz
Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz
  • Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...
  • Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Sonos Sub 4 – WLAN-Subwoofer – Schwarz
Sonos Sub 4 – WLAN-Subwoofer – Schwarz
  • Zwei von Sonos entwickelte Treiber sorgen für tiefen, dynamischen Bass
  • Das portierte Gehäuse verbessert die Wiedergabe der Bässe und der niedrigen Frequenzen
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,...
  • Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
  • Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
Bei Amazon kaufen
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24' 4.5K Retina...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina...
  • MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
  • PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
Bei Amazon kaufen
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple iPad Air 11' mit M3 Chip: Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP...
Apple iPad Air 11" mit M3 Chip: Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP...
  • WARUM IPAD AIR − Das iPad Air ist leistungsstark, vielseitig und in zwei Größen erhältlich. Es...
  • APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence ist dein persönliches Intelligenz System und macht es dir...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena smart Water Control: Intelligenter Bewässerungscomputer mit smart App steuerbar,...
Gardena smart Water Control: Intelligenter Bewässerungscomputer mit smart App steuerbar,...
  • Vollständig in das GARDENA smart system eingebunden: Alle kompatiblen Geräte können in nur einer...
  • GARDENA smart App verfügt über einen Auto-Schedule-Assistenten für optimales Bewässern zum...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Insta360 X3 - Wasserdichte 360°-Actionkamera mit 1/2'-Sensor, 5,7K 360°, 72MP 360°-Fotos,...
Insta360 X3 - Wasserdichte 360°-Actionkamera mit 1/2"-Sensor, 5,7K 360°, 72MP 360°-Fotos,...
  • 72 MEGAPIXEL 360°-FOTOS & größerer 1/2" Sensor: Mehr Megapixel hat keine 360°-Action-Cam. Der...
  • 360°-Aufnahme & Reframing: Erst aufnehmen, dann ausrichten bei 5,7K Active HDR Videos, 72MP Fotos...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Security Indoor Cam E220, 2K Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar, Kameraüberwachung...
eufy Security Indoor Cam E220, 2K Überwachungskamera Innen, WLAN, Schwenkbar, Kameraüberwachung...
  • Präzise KI-Erkennung：Dank intelligenter Personenerkennung werden nur relevante Ereignisse...
  • Überall steuerbar: Nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme wie Apple HomeKit, Google Assistant...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Security Indoor Cam S350, Dual Kameras, 4K, Überwachungskamera innen mit 8× Zoom und 360°...
eufy Security Indoor Cam S350, Dual Kameras, 4K, Überwachungskamera innen mit 8× Zoom und 360°...
  • Kristallklare Visualisierung: Erleben Sie mit der 4K UHD Auflösung Bilder in bisher unerreichter...
  • Intelligente Bewegungserkennung: Dank KI-Unterstützung und eufy Security's Algorithmus bleiben Ihre...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Indoor Cam C220, 2K Überwachungskamera Innen, 360° Schwenk-/Neigefunktion, Indoor-Kamera mit...
eufy Indoor Cam C220, 2K Überwachungskamera Innen, 360° Schwenk-/Neigefunktion, Indoor-Kamera mit...
  • Kristallklare 2K-Bilder: Die 2K-Linse erfasst jedes Detail in deinem Zuhause – für umfassende...
  • Intelligente Zielverfolgung: Die On-Device-KI erkennt und verfolgt Personen, um eine lückenlose...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
  • VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
  • INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
  • BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
  • VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
  • Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
  • Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
F1 25 Standard Edition PS5 | Deutsch
F1 25 Standard Edition PS5 | Deutsch
  • EA SPORTS F1 25 ist die offiziellen Videospiel der FIA Formula One World Championship 2025, ein...
  • Besitze selbst ein Team in My Team 2,0: Erstelle deine eigene F1Geschichte im beliebten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Aqara Smart Türklingel Kamera G410 mit Chime, 2k, Homekit-Sicherheits-Video, 2-Wege Audio,...
Aqara Smart Türklingel Kamera G410 mit Chime, 2k, Homekit-Sicherheits-Video, 2-Wege Audio,...
  • Kompatibilität mit HomeKit Secure Video und allen wichtigen Ökosystemen: Vollständig...
  • Integrierter Aqara Zigbee & Matter Hub für einfache Gerätesteuerung: Die G410 benötigt keinen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,...
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,...
  • KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
  • PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Prime 250W USB-C Ladegerät, Ultra-schnelle 6-Port GaN Ladestation, 2,26' LCD-Display und...
Anker Prime 250W USB-C Ladegerät, Ultra-schnelle 6-Port GaN Ladestation, 2,26" LCD-Display und...
  • Superschnelles Laden mit 250W: Erlebe leistungsstarkes Laden mit dieser 250W Ladestation für den...
  • Leistungsstarkes Ladegerät: Der erste USB-C-Anschluss liefert 140W und lässt dich produktiver...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Jackery Powerstation 1000 v2 mit 200W Solarpanel, 1070Wh LiFePO4 Solargenerator, 1500W AC/100W USB-C...
Jackery Powerstation 1000 v2 mit 200W Solarpanel, 1070Wh LiFePO4 Solargenerator, 1500W AC/100W USB-C...
  • Neue Generation: Erleben Sie mit Jackerys Powerstation 50 % mehr Leistung und 1.500 W AC-Ausgang....
  • Schneller und sicherer: Die Explorer 1000 v2 lädt in 60 Minuten komplett. ChargeShield 2.0 bietet...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
  • 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
  • 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2m), dimmbarer LED Streifen für...
  • LED Streifen für den Innenbereich
  • Länge: 4m
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
  • Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Air Tag Schlüsselfinder, Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (Nur iOS), Koffer Tracker...
Air Tag Schlüsselfinder, Air Tracker Tag Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (Nur iOS), Koffer Tracker...
  • In Der Nähe Finden und Weit Weg Finden: Innerhalb einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 120 ft....
  • Erinnerung an Vergessenes und Teilen Sie Ihre Gegenstände: Wenn du deinen tracker tag vergisst,...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker USB C Kabel 3m, 100W Ladekabel USB C, USB C auf USB C Kabel für iPhone 16 15 Serie Samsung...
Anker USB C Kabel 3m, 100W Ladekabel USB C, USB C auf USB C Kabel für iPhone 16 15 Serie Samsung...
  • Flexibles 3m Ladekabel: Mit dem 100W USB C auf USB C Kabel genießt du maximale Bewegungsfreiheit...
  • Daten und Medien fließen: Unterstützt schnelle Datenübertragung sowie Video- und Audioausgabe...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 737 Power Bank, 140w 24000mAh Powerbank mit 3 Anschlüsse, Digitales Display, Kompatibel mit...
Anker 737 Power Bank, 140w 24000mAh Powerbank mit 3 Anschlüsse, Digitales Display, Kompatibel mit...
  • STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG Power Bank: Ausgestattet mitder neuesten Power Delivery 3.1 und...
  • MÄCHTIGE KAPAZITÄT Power Bank: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker Space Q45 Bluetooth Kopfhörer, Adaptive aktive Geräuschunterdrückung bis zu...
soundcore by Anker Space Q45 Bluetooth Kopfhörer, Adaptive aktive Geräuschunterdrückung bis zu...
  • PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...
  • BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
  • LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
  • Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Bei Amazon kaufen
Angebot
roborock Qrevo Curv S5X-Set Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation, Dual Anti-Tangle-System,...
roborock Qrevo Curv S5X-Set Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation, Dual Anti-Tangle-System,...
  • Dual Anti-Tangle-System: Entdecke das revolutionäre doppelte Verhedderungsschutz-System des...
  • Extreme Saugkraft von 18.500 Pa: Branchenführende 18.500 Pa HyperForce Saugkraft in Kombination mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
  • Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
  • 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
  • UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
  • Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
  • REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
  • 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (15', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
  • Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame X40 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion, 12.000Pa Saugkraft, 70℃ Wischmopp,...
dreame X40 Ultra Complete Saugroboter mit Wischfunktion, 12.000Pa Saugkraft, 70℃ Wischmopp,...
  • Reinigung mittels ausfahrbaren Mopps und anhebbarer Seitenbürste: Erleben Sie eine gründliche...
  • Automatische Wartung ohne manuellen Aufwand: Der X40 Ultra Complete reinigt gleichzeitig seinen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
TCL 55Q7C QLED Mini LED Fernseher, 55 Zoll, 4K HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit...
TCL 55Q7C QLED Mini LED Fernseher, 55 Zoll, 4K HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit...
  • QD-Mini LED Display mit 4K HDR Premium 2600 – maximale Helligkeit & Farbpräzision: Das...
  • Dolby Vision IQ & Dolby Atmos – audiovisuelles Erlebnis auf Referenzniveau: Die dynamische...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Mova V50 Ultra Complete-Saug- und Wischroboter mit Auto-Entleerung überzeugt durch Seine Saugkraft...
Mova V50 Ultra Complete-Saug- und Wischroboter mit Auto-Entleerung überzeugt durch Seine Saugkraft...
  • FlexiRise-Navigation: Sobald der DToF-Sensor schmale Zwischenräume wie unter dem Sofa erkennt, wird...
  • Synchrone Hindernisumfahrung: Das StepMaster-System zeichnet sich durch ein Design mit ausfahrbaren...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,...
soundcore by Anker P20i Kabellose Bluetooth Kopfhörer in-Ear, 10mm Treiber, Bluetooth 5.3,...
  • KRAFTVOLLER BASS: Die kabellosen soundcore P20i Earbuds haben übergroße 10-mm-Treiber, die einen...
  • PERSONALISIERTE EQs: Mit der soundcore App kannst du die Steuerung der Bluetooth-Kopfhörer anpassen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Powerbank für Magsafe, Magnetische Power Bank 12000mAh, PD 22.5W Schnellladung Kabellose Powerbank...
Powerbank für Magsafe, Magnetische Power Bank 12000mAh, PD 22.5W Schnellladung Kabellose Powerbank...
  • 【Starke magnetische Powerbank 】Diese magnetische Powerbank verwendet innovative drahtlose...
  • 【 USB-A/C schnelles Laden】Der USB-A-Anschluss unterstützt das QC-Protokoll, der USB-C-Anschluss...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3...
  • INHALT: Oral-B elektrische iO Zahnbürste inkl 3 Aufsteckbürsten (1x Ultimative Reinigung, 2x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...
Bei Amazon kaufen
Angebot
SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Türriegelschlösser, Smartes Türschloss,...
SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Türriegelschlösser, Smartes Türschloss,...
  • Bis zu 15 Entsperrungsmethoden: Keypad Touch bietet Ihnen eine fortschrittlichen...
  • Verbesserte Kompatibilität: Die Aluminiumlegierung des Gehäuses bietet ein robusteres und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Oral-B iO Series 5 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, Doppelpack PLUS 2...
Oral-B iO Series 5 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, Doppelpack PLUS 2...
  • INHALT: 2 Oral-B elektrische iO Zahnbürsten inkl 4 Aufsteckbürsten (2x Ultimative Reinigung, 2x...
  • Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt 100 Prozent mehr Plaque und sogar 160 Prozent...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
  • Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
  • Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
TCL 75C7K 75 Zoll QD-Mini LED Fernseher, 4K HDR Premium 3000, Smart Google TV mit 144Hz Motion...
TCL 75C7K 75 Zoll QD-Mini LED Fernseher, 4K HDR Premium 3000, Smart Google TV mit 144Hz Motion...
  • QD-Mini-LED: Die einzigartige Hintergrundbeleuchtungstechnologie sorgt für ein visuelles...
  • CrystGlow HVA-Panel: Die fortschrittliche Flüssigkristalltechnologie mit speziellen Nanomaterialien...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem...
dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem...
  • MopExtend-Technologie für Randbereiche: Mit fortschrittlicher Kantenerkennung und ausfahrbarer...
  • Mühelose Wartung mit heißem Wasser: Machen Sie sich mit der automatischen Roboterwartung das Leben...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore Liberty 4 Pro von Anker, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer, Earbuds mit 7 Sensoren,...
soundcore Liberty 4 Pro von Anker, Kabellose Noise Cancelling Kopfhörer, Earbuds mit 7 Sensoren,...
  • Unvergleichliches Noise Cancelling: Die Liberty 4 Pro Noise Cancelling Earbuds verfügen über 7...
  • Adaptive Geräuschunterdrückung in Echtzeit: Diese kabellosen Earbuds mit Noise Cancelling passen...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,...
eufy Security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,...
  • FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...
  • 180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera aussen dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,...
eufy security eufyCam 2C, überwachungskamera aussen, 180 Tage Akku, HD 1080p, IP67 wetterfest,...
  • FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...
  • 180 TAGE AKKULAUFZEIT: Die Überwachungskamera Set für draußen dient nach einem Aufladen ein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Pondee X5 Poolroboter Boden und Wand, Kabelloser Poolsauger mit Wandklettern,Intelligente...
Pondee X5 Poolroboter Boden und Wand, Kabelloser Poolsauger mit Wandklettern,Intelligente...
  • Dreifache bürstenlose Motoren & unvergleichliche 5500 GPH Saugkraft: Angetrieben von drei...
  • Komplettabdeckung mit Smart Path Planning & 4 Reinigungsmodi: Dank fortschrittlicher Routenplanung...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
Anker 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II 100W) Schnellladegerät, iPad ladegerät,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
EA SPORTS FC 25 Standard Edition Switch | Deutsch
EA SPORTS FC 25 Standard Edition Switch | Deutsch
  • Dieses Videospiel ist das erste Fußball-Videospiel der Welt; Die Standard-Edition enthält das...
  • EA SPORTS FC 25 hat die besten Profis, die größten Vereine und die wichtigsten Wettbewerbe aus...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
  • JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
  • ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,...
Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
  • WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...
  • FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Bei Amazon kaufen
Anker 535 Compact Power Station (Powerhouse 512Wh), Portable LiFePO4 Batteries, 500W 7-Port Power...
Anker 535 Compact Power Station (Powerhouse 512Wh), Portable LiFePO4 Batteries, 500W 7-Port Power...
  • 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
  • 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
Bei Amazon kaufen
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
Bei Amazon kaufen
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
  • 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
  • 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
Bei Amazon kaufen
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
Bei Amazon kaufen
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
  • [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
  • [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose mit Gesichtserkennung und...
eufy Security eufyCam S300 3C, Überwachungskamera aussen, 4K kabellose mit Gesichtserkennung und...
  • 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...
  • LOKALE ERWEITERBARE SPEICHERUNG(1): Mit der 4K-Sicherheitskamera werden alle Daten mit hochmoderner...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät, GaN II Schnellladegerät, USB-C Netzteil für MacBook Pro/Air,...
Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät, GaN II Schnellladegerät, USB-C Netzteil für MacBook Pro/Air,...
  • DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...
  • HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,...
Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,...
  • Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...
  • Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel...
Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel...
  • Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...
  • Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
  • Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt
  • Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...
Bei Amazon kaufen
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
  • FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
  • LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
  • Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
  • Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina...
  • WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
  • DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina...
  • WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
  • DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem...
dreame L10s Pro Ultra Heat Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem...
  • MopExtend-Technologie für Randbereiche: Mit fortschrittlicher Kantenerkennung und ausfahrbarer...
  • Mühelose Wartung mit heißem Wasser: Machen Sie sich mit der automatischen Roboterwartung das Leben...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.

Kategorie: Apple

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert