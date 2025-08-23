Apple denkt darüber nach, eine externe KI-Technologie als Basis für die neue Siri zu verwenden. Einem aktuellen Bericht zu folge führt der Hersteller aus Cupertino derzeit Gespräche mit Google, um über die Nutzung von Google Gemini zu sprechen. Aber auch andere KI-Technologien scheinen in Betracht zu kommen.

Google Gemini als Grundlage für die neue Siri?

Bloomberg berichtet, dass Apple Gespräche mit Google führt und über eine Verwendung von Google Gemini als Grundlage für die kommende intelligentere Version spricht. Die Gespräche sollen sich noch in einem früheren Stadium. Es heißt, dass sich Apple an Google gewandt hat und das Unternehmen gebeten hat, ein benutzerdefiniertes KI-Modell zu erstellen, das für „Siri“ verwendet werden soll.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Google bereits mit dem Training eines Modells begonnen hat, das auf Apples Private Cloud Compute-Servern laufen soll. Auch mit OpenAI und Anthropic soll Apple bereits verhandelt haben und auch diese Unternehmen sollen bereits an Versionen ihrer Modelle gearbeitet haben, die ebenfalls auf Apples Servern laufen.

Aktuell scheint Apple alle Optionen abzuklopfen. Während man Gespräche mit unterschiedlichen KI-Unternehmen führt, um eine verbesserte Version von Siri an den Start zu bringen, haben die Verantwortlichen in Cupertino offenbar noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob man eine KI-Lösung eines Drittanbieters verwendet oder auf die intern entwickelten LLM-Modelle zurückgreifen wird.

Offenbar sind zwei Versionen der neuen Siri in der Entwicklung, darunter eine, die auf Apples eigenen Modellen basiert, und eine, die auf Modellen von Drittanbietern läuft.

Apple arbeitet seit längerem an einer neuen Version von Siri. Allerdings musste das Unternehmen zunächst einmal mehrere Hürden überwiesen. Aktuell heißt es, dass die neue Siri im kommenden Jahr eingeführt wird. Apples Softwarechef bestätigte zuletzt, dass die gesamte Siri-Architektur überarbeitet wird. Dies ermöglicht es Apple ein viel größeres Siri-Upgrade an den Start zu bringen, als man es sich vorgestellt habe. Gerüchten zufolge soll die neue Siri im Frühjahr 2026 mit dem Update auf iOS 26.4 eingeführt werden.