Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen mit begleitenden Clips auf YouTube zu bewerben. So kann man sich kurz und schmerzlos einen Überblick verschaffen, ob einem ein Original gefällt, oder eben nicht. In den letzten Tagen haben sich wieder mehrere YouTube-Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.
Apple TV+: neue YouTube-Clips sind da
The Studio
Shrinking
Chief of War
Severance
Highest 2 Lowest
Pluribus
Invasion
Foundation
