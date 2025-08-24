Mit iOS 27 könnten wir alle einen persönlichen Gesundheitscoach in unserer Tasche haben. So steht die Health-App laut Bloombergs Mark Gurman vor einem großen KI-Upgrade. Wie Gurman in seinem „Power On“-Newsletter berichtet, wird Apple Health+ im nächsten Jahr als kostenpflichtiger Dienst starten.

Health-App erhält KI-Assistenten

Gurman ging ursprünglich davon aus, dass Apple den neuen Dienst Health+ mit der Einführung von iOS 19.4 (jetzt bekannt als iOS 26.4) starten würde. Mittlerweile sieht es so aus, dass der Dienst erst mit iOS 27 verfügbar sein wird.

Das Herzstück von Health+ wird laut der Gerüchteküche eine komplett überarbeitete Gesundheits-App sein. Was bisher ein solider, aber meist passiver Datensammler war, könnte sich nun zu einem aktiven Coach entwickeln, der uns bei unseren täglichen Entscheidungen unterstützt. Apples neuer KI-Agent wird Gesundheitsdaten analysieren und personalisierte Vorschläge zur Verbesserung der Lebensgewohnheiten anbieten.

Dabei geht es nicht nur darum, uns zu sagen, dass wir öfter aufstehen oder unsere Ringe schließen sollen. Diese neue KI wird Empfehlungen anbieten, die speziell auf den Nutzer zugeschnitten sind. Grundlage dafür sind die Trends und Daten, die von der Apple Watch und dem iPhone gesammelt werden. Das ist ein großer Schritt von der bloßen Anzeige von Zahlen hin zur Unterstützung beim Verstehen der Bedeutung dieser Zahlen. Dabei gibt das System Empfehlungen, wie man sich am besten verhält, um bestimmte Werte zu verbessern.

Darüber hinaus sieht Apples Strategie eine Nutzung der Kamera des iPhone oder iPad vor, um das Training zu überwachen und zu verbessern. Durch die Analyse des Filmmaterials der Trainingseinheiten kann der KI-Assistent detaillierte Tipps zur Verbesserung der angewandten Trainingstechnik geben und geht damit weit über das hinaus, was die Fitness+ Funktion derzeit bietet.

Eine weitere Neuerung soll sich der Ernährung widmen. Apple nimmt das Thema sehr ernst, sodass die Verfolgung von Lebensmitteln und die Erstellung von Ernährungsplänen ein zentraler Bestandteil der neuen Health+ Funktion sein sollen. Im Rahmen von Health+ plant Apple auch professionelle Videoinhalte mit Gesundheitsexperten einzubinden, die in einer neuen Apple-Einrichtung in der Nähe von Oakland, Kalifornien, gefilmt werden.