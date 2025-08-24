In den letzten zwei Wochen hat Apple direkt zwei Updates für das iPhone veröffentlicht. Nachdem zunächst iOS 18.6.1 zur Verfügung gestellt wurde, kann seit kurzem iOS 18.6.2 freigeben wurde. Nahezu parallel dazu hat Apple nun die Signatur von iOS 18.6 gestoppt. Ein Downgrade ist somit nicht mehr möglich.

Apple stoppt Signatur von iOS 18.6

Apple geht nach einem bestimmten Schemata vor. Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt das Unternehmen ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können (falls sie schon auf die neuere Version aktualisiert haben). Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

Nachdem Apple kürzlich iOS 18.6.1 und iOS 18.6.2 veröffentlicht hat (bringen in erster Linie Bugfixes mit), wird iOS 18.6 nicht mehr benötigt. Was hat das mit der Signatur auf sich? Beim Signieren handelt es sich um eine serverseitige Überprüfung, die Apple durchführt, wenn eine neue iOS-Version auf ein iPhone heruntergeladen wird. Ein Update kann erst heruntergeladen und installiert werden, wenn es die Überprüfung besteht. Das Stoppen der Signatur verhindert, dass Anwender eine veraltete iOS-Versionen installieren.

Die Arbeiten an iOS 26 laufen auf Hochtouren. Kürzlich wurde die Beta 7 veröffentlicht. Die finale Freigabe von iOS 26 erwarten wir Mitte September.