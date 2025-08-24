Vor wenigen Tagen deutete es sich bereits an, heute ist die neue Apple Watch Herausforderung gestartet. Habt ihr Lust, euch sportlich betätigten und seid ihr bereit für eine (kleine) Challenge? Dann stellt euch der Apple Watch: „Nationalpark“-Challenge 2025.

Apple Watch: „Nationalpark-„Challenge 2025 ist gestartet

Apple nutzt das gesamte Jahr, um verschiedene Apple Watch Herausforderungen zu veranstalten. Los geht es meist am 01. Januar mit der Neujahrsherausforderung und anschließend folgen viele weitere Challenges.

Am heutigen 24. August 2025 geht es mit der nächsten Herausforderung weiter, dieses Mal zu Ehren der US-Nationalparks. Auch wenn es sich um US-Nationalparks handelt, könnt ihr auch hierzulande an der Herausforderung teilnehmen.

Um die Herausforderung zu meistern, müssen Anwender am Stichtag ein Workout über 20 Minuten absolvieren. Anwender können das Training in der Workout-App auf der Apple Watch oder mit einer anderen App abschließen, die ihr Workout in der Health-App speichert.

Solltet ihr die Herausforderung meistern, so gibt es auch eine kleine Belohnung in Form einer virtuellen Medaille und verschiedene Sticker, die in iMessage und FaceTime genutzt werden können.