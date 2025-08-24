Bloombergs Mark Gurman hat in seinem „Power On“-Newsletter neue Details zu Apples faltbarem iPhone enthüllt. Das Gerät soll 2026 auf den Markt kommen und wird sich wie ein Buch öffnen lassen, um ein größeres Innendisplay freizugeben.

Vier Kameras

Wie Gurman berichtet, plant Apple für das „iPhone Fold“ eine Kamera auf der Außenseite, eine weitere im Inneren und zwei auf der Rückseite. Die umfangreiche Ausstattung ergibt durchaus Sinn, wenn man die verschiedenen Nutzungsmodi bedenkt.

Im geschlossenen Zustand funktioniert das Gerät wie ein normales iPhone, mit einem 5 bis 6 Zoll großen Außendisplay und der dazugehörigen Frontkamera. Die beiden rückseitigen Kameras bieten vermutlich eine Hauptkamera für hochwertige Fotos sowie eine zweite für Ultraweitwinkel- oder Teleaufnahmen. Klappt man das Gerät auf, wird das 8 Zoll Display zur Arbeitsfläche, wobei die Kamera auf der Innenseite die Selfie-Funktion übernimmt.

Touch ID kehrt zurück

Laut Gurman setzt Apple beim faltbaren iPhone auf Touch ID statt auf Face ID. Der Grund liegt in den anspruchsvollen Anforderungen an die Gerätedicke. Mit nur 9,5 Millimetern im geschlossenen Zustand ist jede Hälfte dünner als 5 Millimeter. Das komplexe TrueDepth-Kamerasystem für Face ID würde schlicht nicht in das schlanke Gehäuse passen. Apple integriert den Fingerabdrucksensor daher in der Seitentaste.

Eigenes Mobilfunkmodem der zweiten Generation

Das faltbare iPhone wird mit Apples hauseigenem C2-Chip ausgestattet. Der neue Modem-Chip verspricht höhere Geschwindigkeiten und bessere Effizienz. Auf einen SIM-Kartenslot soll das faltbare iPhone verzichten.

Preis und Release

Beim Preis wird Apple aller Voraussicht nach keine Kompromisse eingehen. Aktuell rechnen Beobachter mit einem Einstiegspreis von mindestens 2.000 US-Dollar. Das wäre deutlich mehr als für aktuelle iPhone-Modelle, würde jedoch im etablierten Preisbereich für Premium-Foldables liegen.

Auch wenn 2026 als angepeiltes Startjahr immer wieder auftaucht, bleibt der genaue Zeitplan weiterhin unklar. Seit 2020 gibt es fast jährlich neue Gerüchte, die den Marktstart um weitere Monate oder Jahre verschieben. Mal war 2022 im Gespräch, dann 2024, zwischenzeitlich auch 2027. Apple gibt wie gewohnt keinen Kommentar dazu ab. Immerhin hat das Unternehmen noch nicht einmal offiziell entsprechende Pläne bekannt gegeben. Die Gerüchteküche ist sich jedoch einig, dass ein faltbares iPhone kommen wird.