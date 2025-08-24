Auch wenn es Apple noch nicht offiziell bestätigt oder angekündigt hat, wird das kommende Update auf iOS 26 die Möglichkeit bieten, dass die iPhone 16 Modelle dank Qi2 drahtlos mit 25W aufgeladen werden können. Einzige Ausnahme bildet das iPhone 16e.

iOS 26 ermöglicht 25W Qi2 Wireless-Charging für iPhone 16 Modelle

Unter iOS 26 können iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max mit einem Qi 2.2 Ladegerät mit 25W aufgeladen werden. Bisher können die genannten Geräte nur mit der neuesten Version des MagSafe-Ladegeräts mit bis zu 25W drahtlos aufgeladen werden. Bisher können die Geräte mit „fremden“ Qi-Ladegeräten nur mit bis zu 15W aufgeladen werden

Qi2.2 wird offizielle als „Qi2 25W“ bezeichnet. In den letzten Tagen haben erste Hersteller bereits Qi2.2 kompatible Hersteller angekündigt. Belkin spricht beispielsweise davon, dass die iPhone 16 Modelle mit iOS 26 in etwa 30 Minuten von 0 Prozent auf 50 Prozent geladen werden. Dies entspricht den Angaben, die Apple für sein MagSafe-Ladegerät verwendet.

Die finale Version von iOS 26 wird Mitte September erwartet. Die Tatsache, dass die iPhone 16 Modelle mit bis zu 25W drahtlos per Qi2.2 aufgeladen werden könnn, impliziert, dass auch die iPhone 17 Modelle dies unterstützen.