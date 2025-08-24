Für viele Nutzer weltweit war Windows 10 lange Zeit das digitale Zuhause. Es war das Betriebssystem, das Büro und Wohnzimmer verband, über das Serien gestreamt, Steuererklärungen erledigt und Urlaubsfotos sortiert wurden. Doch diese Ära läuft nun aus. Am 14. Oktober 2025 endet der offizielle Support von Microsoft. Ab diesem Tag gibt es für Windows 10 keine Sicherheitsupdates mehr, keine technischen Korrekturen und keine Funktionspflege. Und genau hier stehen viele vor der Frage, was sie mit einem System anfangen sollen, das bald nicht mehr gewartet wird. Am sinnvollsten ist sicherlich der Umstieg auf Windows 11.

Abgelaufenes Verfallsdatum in der Taskleiste

Microsofts Entscheidung ist nicht willkürlich. Jeder Windows-Version wird ein Lebenszyklus zugewiesen. Bei Windows 10 war dies mit zehn Jahren erstaunlich lang. Doch jetzt ist der Punkt erreicht, an dem Microsoft alle Ressourcen in die Weiterentwicklung von Windows 11 steckt.

Das Support-Ende von Windows 10 bedeutet nicht, dass der PC seine Arbeit sofort einstellt. Das System wird auch nach Oktober 2025 weiterhin funktionieren. Der Rechner startet, Programme öffnen sich und Dokumente lassen sich bearbeiten. Was fehlt, ist die Sicherheit. Ohne regelmäßige Patches entstehen Lücken, durch die Schadsoftware eindringen kann. Mit jeder Woche wird das digitale Fundament brüchiger. Dabei werden auch Drittanbieter mittelfristig ihre Unterstützung für Windows 10 reduzieren. Für viele beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit.

Upgrade oder Neukauf?

Eine naheliegende Möglichkeit ist ein Upgrade auf Windows 11. Wer einen halbwegs aktuellen Rechner besitzt, könnte Glück haben. Windows 11 lässt sich als kostenloses Update installieren, vorausgesetzt, die Hardware erfüllt bestimmte Anforderungen.

Und hier wird es komplizierter. Es gibt viele entscheidende Faktoren, die dem Upgrade einen Strich durch die Rechnung machen können, darunter der Prozessor, TPM-Chip und RAM. Nicht jedes Gerät ist für den Sprung bereit. Microsoft hat hier die Latte höher gelegt als manch einem lieb ist. Wenn, wie in unserem Fall, ein i7 der 4. Generation nicht fit genug für Windows 11 sein soll, ist das ernüchternd. Doch hier spielt nicht nur die Leistungsfähigkeit eine Rolle, sondern auch moderne Sicherheitsfunktionen. Wer also Pech hat, schaut trotz guter Leistung des Rechners in die Röhre. Ob euer PC Windows 11 unterstützt, könnt ihr mit der offiziellen Microsoft-App „PC-Integritätsprüfung“ testen.

Es existieren allerdings auch inoffizielle Methoden, um Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten zu installieren. Gewillte Nutzer greifen dabei auf Tools oder manuelle Eingriffe zurück, die die Systemanforderungen umgehen. Das kann kurzfristig attraktiv erscheinen, etwa um ein älteres Gerät weiterzunutzen. Doch die Nachteile überwiegen. Solche Installationen erhalten unter Umständen keine vollständigen Sicherheitsupdates, es kommt gegebenenfalls zu Treiberproblemen, und die Stabilität ist nicht garantiert. Zudem entfällt jeglicher offizielle Support durch Microsoft.

Auf offiziellem Weg führt also für viele Nutzer kein Weg am Neukauf vorbei. Das muss aber nicht zwangsläufig schlecht sein, wenn man die Situation als Chance sieht. Denn moderne Geräte bieten weit mehr als die Unterstützung eines aktuellen Betriebssystems. Sie sind leichter, schneller und effizienter. Außerdem bringen sie Funktionen mit, die den Alltag spürbar smarter gestalten.

Unterstützung beim Windows 10 Upgrade

Es gibt viele Anlaufstellen im Netz, die den Übergang von Windows 10 auf Windows 11 erleichtern. Allen voran zeigt Microsoft in einem ausführlichen Support-Artikel, was zu beachten ist.

Zudem haben viele Händler in den letzten Monaten auf das Support-Ende von Windows 10 reagiert und einige Aktionen gestartet. Auch MediaMarkt hat das Support-Ende von Windows 10 aufgegriffen und eine eigene Kampagne ins Leben gerufen. Die Botschaft dahinter ist eindeutig. Jetzt ist der richtige Moment für den Umstieg. Auf der Aktionsseite werden moderne Windows 11 Geräte vorgestellt. Viele davon sind bereits mit den neuen Copilot-Funktionen ausgestattet, die Künstliche Intelligenz direkt ins System bringen.

Das Angebot reicht von hochwertigen Premium-Laptops über Allrounder bis hin zu kompakten Mobilgeräten. Ein paar besonders interessante Modelle haben wir euch herausgesucht. Natürlich ist Windows 11 vorinstalliert:

Microsoft Surface Laptop mit Copilot

Mit dem Surface Laptop in der Copilot-Variante bietet Microsoft ein Gerät, das moderne KI-Funktionen in ein hochwertiges Gehäuse integriert. Die Copilot-Funktionen unterstützen bei alltäglichen Aufgaben, etwa beim Strukturieren von Texten, Verwalten von Terminen oder Bearbeiten von Inhalten.

Die Verarbeitung ist hochwertig, das Display scharf und die Tastatur erlaubt angenehmes Tippen auch über längere Zeit. Preislich bewegt sich das Modell mit 1279 Euro (statt 1449 Euro) im oberen Segment, richtet sich damit aber klar an Personen, die täglich und intensiv am Rechner arbeiten.

HP Pavilion 16

Nicht jeder braucht das High-End-Modell. Für viele ist ein zuverlässiger Allrounder genau das Richtige. Der HP Pavilion 16 bietet eine starke Leistung für Office, Streaming und Bildbearbeitung. Das große Display macht Multitasking komfortabel, die Hardware läuft leise und stabil.

Besonders attraktiv ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Notebooks. Mit 749 Euro (statt 849 Euro) liegt das Modell im Mittelklassebereich, bietet dafür aber aktuelle Technik und volle Windows 11 Kompatibilität.

Acer Swift Lite 14

Wer oft unterwegs ist, könnte das Acer Swift Lite 14 zu schätzen wissen. Mit seinem 14 Zoll Bildschirm ist das Notebook kompakt gebaut, aber technisch gut ausgestattet. Die Ausstattung bietet sich für typische Alltagsanwendungen an. Das Leichtgewicht unter den Umstiegsmodellen ist ein guter Begleiter für Studierende, Vielreisende oder Kreative mit wechselnden Arbeitsplätzen. Aktuell liegt der Preis bei 699 Euro.

Was passiert, wenn man nichts tut?

Es mag verlockend sein, den alten Rechner einfach weiterlaufen zu lassen. Wie bereits erwähnt, funktioniert auch ein nicht mehr unterstütztes Windows 10. Doch mit jedem Monat, der vergeht, steigt das Risiko. Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen, Ransomware findet leichter Zugang. Voraussichtlich verweigern irgendwann Bank-Apps aus Sicherheitsgründen den Dienst. Dabei könnten auch weitere Programme oder Spiele in Zukunft nicht mehr unterstützt werden. Am Ende wird der digitale Alltag mühsam, unsicher und frustrierend.

Und wenn der Wechsel noch nicht sofort geht?

Microsoft bietet eine Übergangslösung. Wer unbedingt noch ein Jahr länger Windows 10 nutzen muss, kann sich zumindest noch Sicherheitsupdates sichern. Hierfür stellt Microsoft das ESU-Consumerprogramm (Consumer Extended Security Updates) zur Verfügung. Die Teilnahme könnt ihr über die Einstellungen aktivieren, es wird jedoch ein Microsoft-Konto vorausgesetzt. Das Programm endet spätestens 2026 und ist damit keine Lösung auf Dauer.

Fazit

Microsoft setzt auf Windows 11 und gibt damit klar die Richtung vor, sodass Windows 10 in seine verdiente Rente geschickt wird. Falls ihr euren alten PC ebenfalls in den Ruhestand schicken wollt, bietet MediaMarkt nicht nur die Windows 11 Copilot+ PCs und Windows 11 Notebooks, sondern kauft auch gebrauchte Laptops an. Wer eine schnelle Lösung sucht, kann so das gebrauchte Gerät in eine MediaMarkt-Geschenkkarte verwandeln. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Windows 11 PCs bei MediaMarkt.