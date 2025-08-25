Es ist schon ein paar Jahre her, dass Apple die AirPods Max auf den Markt gebracht hat. Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Hersteller neue Farben seiner Over-Ear-Kopfhörer und setzt seitdem auf USB-C statt Lightning. Eine neue Generation ist bis auf Weiteres nicht in Sicht.

AirPods Max: neue Generation nicht in Sicht

Mark Gurman von Bloomberg berichtet in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass sich Apple bei den AirPods Max in einer verzwickten Position befindet. Es heißt, dass die AirPods Max zu beliebt sind, als dass Apple ihren Verkauf einstellen könnte. Gleichzeitig scheinen die Over-Ears nicht beliebt genug zu sein, als dass das Unternehmen viel Zeit und Geld in die Entwicklung einer neuen Version investieren möchte. Apple hat das USB-C-Modell erst letztes Jahr aufgrund von EU-Vorschriften auf den Markt gebracht.

Apples Audioteam konzentriert sich vielmehr darauf, regelmäßig neue AirPods-Modelle (In-Ear) herauszubringen. Diese gehen in deutlich größeren Stückzahlen über die Ladentheke und sorgen für entsprechende Umsätze und Gewinne. Weiter heißt es, dass sich Apple zudem auf neue Lautsprecher und Mikrofone in anderen Produkten fokussiert. Auch die Beats-Produkte dürften bei Apple inen höheren Stellenwert einnehmen, als die AirPods Max. Von daher dürften sich Fans der AirPods Max noch auf eine längere Wartezeit einstellen.