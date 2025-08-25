Der Kampf um die besten Köpfe der Künstlichen Intelligenz wird immer härter, und Apple scheint dabei den Kürzeren zu ziehen. Wie Bloomberg berichtet, wechselt mit Frank Chu erneut ein hochrangiger KI-Spezialist von Apple zum Social-Media-Riesen Meta.

Der neueste Abgang aus Cupertino

Frank Chu leitete bei Apple wichtige Bereiche der Cloud-Infrastruktur, des maschinellen Lernens und der Suchfunktionen. Seine Expertise war besonders bei der Verwaltung von Apples cloudbasierten Sprachmodellen gefragt. Außerdem prägte er die Suchfunktionen von Siri und Apples Entertainment-Diensten maßgeblich mit.

Bei Meta wird Chu nun das neu gegründete Team MSL Infra verstärken, das zur Superintelligence Labs Division gehört. Diese Abteilung arbeitet an KI-Systemen, die menschliche Intelligenz erreichen oder sogar übertreffen sollen.

Metas milliardenschwere Offensive

Meta investiert derzeit Milliarden in die Rekrutierung für seine Superintelligence-Gruppe, auch wenn das Unternehmen laut Berichten seine Einstellungen aufgrund eines überhitzten Marktes verlangsamt hat. Diese Pause trat vergangene Woche im Rahmen einer größeren Umstrukturierung in Kraft, doch Chu hat den Sprung offensichtlich noch geschafft.

Die Sorgen über zu schnelle KI-Investitionen verstärkten sich, nachdem OpenAI-Chef Sam Altman Journalisten gegenüber von einer „KI-Blase“ gesprochen hatte. Daraufhin gaben US-Technologieaktien deutlich nach.

Apples Talentflucht

Seit Januar hat Apple bereits etwa ein Dutzend KI-Fachkräfte an Konkurrenten verloren. Führende Forscher wechselten zu Meta, OpenAI, xAI und anderen Unternehmen. Besonders schmerzhaft war der Abgang von Ruoming Pang, dem Leiter von Apples Foundational Models Team, der im vergangenen Monat zu Meta wechselte. Mark Zuckerberg soll ihn mit einem 200-Millionen-Dollar-Paket gelockt haben.

Trotz dieser Turbulenzen zeigte sich CEO Tim Cook bei der jüngsten Bilanzkonferenz optimistisch. Apple mache gute Fortschritte bei der Entwicklung einer persönlicheren Siri. Die neuen Funktionen sollen im kommenden Jahr verfügbar sein. Zudem heißt es in der Gerüchteküche, dass Apple mittlerweile erwägt, externe KI-Modelle für Siri zu nutzen statt der eigenen Technologie.