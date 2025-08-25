Apple geht juristisch gegen einen ehemaligen Mitarbeiter vor, dem vorgeworfen wird, sensible Informationen über die Apple Watch an den chinesischen Elektronikhersteller Oppo weitergegeben zu haben. Im Zentrum der Klage steht Chen Shi, der früher Sensor-System-Architekt bei Apple war und inzwischen in leitender Position bei Oppo tätig ist.

Verdacht auf systematischen Datenklau

Shi arbeitete von Januar 2020 bis Juni 2025 bei Apple in einer hochrangigen technischen Funktion. In dieser Rolle hatte er Zugriff auf interne Dokumente zur Produktentwicklung, technische Spezifikationen und strategische Informationen rund um die Apple Watch. Laut Klageschrift nutzte er diesen Zugang gezielt aus, um Informationen zu sichern, bevor er das Unternehmen verließ.

Offiziell begründete Shi seinen Weggang mit familiären Verpflichtungen in China. Von seinem Wechsel zu Oppo habe Apple erst später erfahren. In den letzten Wochen seiner Anstellung soll Shi nicht nur dutzende Einzelgespräche mit Teammitgliedern geführt haben, sondern auch gezielt Dateien aus Apples gesichertem Cloud-Speicher auf einen USB-Stick übertragen haben. Kurz darauf suchte er im Internet nach Anleitungen zum Löschen eines MacBooks und wollte offenbar klären, ob sich der Zugriff auf gemeinsame Dateien nachvollziehen lässt.

Besonders brisant ist, dass Shi in einer Nachricht an Oppo ankündigte, so viele Informationen wie möglich zu beschaffen, darunter auch Daten zur Herzfrequenzmessung. Genau in diesem Bereich leitet er nun ein Forschungsteam bei Oppo. Apple fordert in der Klage unter anderem eine Unterlassungsverfügung, Schadenersatz sowie die Übernahme der Anwaltskosten.