Mit jeder neuen Beta-Version kommen wir der finalen Version von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. einen Schritt näher. Ab sofort steht die Beta 8 zu den kommenden Updates zur Verfügung und kann von eingetragenen Entwicklern heruntergeladen, installiert und getestet werden.

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 8 zu iOS 26, iPadOS 26 macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 für Entwickler freigegeben. . Am Einfachsten erfolgt dies über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates.

Apple beschreibt iOS 26 unter anderem wie folgt

Apple hat eine Vorschau auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von Gamer an einem Ort vereint.

Nachdem die Beta-Phase im Juni begann, hat Apple zahlreiche weitere Betas veröffentlicht, neue Funktionen implementiert, nachjustiert, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Die letzten Beta-Versionen haben allerdings gezeigt, dass die Schritte von Beta zu Beta immer kleiner werden. Dies – und die Tatsache, dass wir schon bei Beta 8 angekommen sind – deutet daraufhin, dass wir nicht mehr allzu lange bis zur finalen Version warten müssen. Aktuell gehen wir davon aus, dass diese Mitte September veröffentlicht wird. Welche Neuerungen die Beta 8 im Vergleich zur Beta 7 mit sich bringt, ist aktuell nicht bekannt.