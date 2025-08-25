Elon Musk macht eine seiner Ankündigungen wahr und hat mit seinem Unternehmen xAI nun offiziell Klage gegen Apple und OpenAI eingereicht. Der Kern des Konflikts ist die Integration von ChatGPT in Apples Betriebssysteme. Musk sieht darin eine unfaire Bevorzugung, die den Wettbewerb im Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenz massiv behindert.

Elon Musk greift Apple und OpenAI an

Die Klageschrift wirft Apple und OpenAI eine gezielte Zusammenarbeit vor, um Konkurrenten auszuschließen. Durch die Partnerschaft werde ChatGPT zur einzigen KI, die tief in das iPhone integriert ist. Für Nutzer bedeutet dies, dass sie bei zentralen Aufgaben fast zwangsläufig auf die Technologie von OpenAI zurückgreifen. Andere KI-Produkte wie xAIs Chatbot Grok hätten so kaum eine Chance, sich zu beweisen.

Ein entscheidender Punkt der Klage ist der Datenvorteil. ChatGPT profitiert laut xAI von Milliarden von Anfragen, die von hunderten Millionen iPhones stammen. Dieser gewaltige Datenstrom ist pures Gold für das Training und die Verbesserung eines KI-Modells. Für Wettbewerber wird es dadurch extrem schwierig, technologisch aufzuholen und ihre eigenen Dienste zu skalieren. Zusätzlich wird in der Klage behauptet, dass Apple konkurrierende KI-Apps in den App Store Rankings benachteiligen und deren Freigabeprozesse künstlich in die Länge ziehen würde.

Apple hatte sich bereits zu früheren Vorwürfen von Musk geäußert und betont, der App Store sei ein fairer und unvoreingenommener Marktplatz. Empfehlungen und hervorgehobene Apps würden auf Basis objektiver Kriterien durch Experten und Algorithmen ausgewählt. Das Ziel sei es, Entwicklern wertvolle Möglichkeiten zu bieten.

Demnach ist es keineswegs unmöglich für andere KI-Apps, erfolgreich zu sein. So erreichte beispielsweise die Anwendung DeepSeek bereits die Spitze der Charts. Das war, nachdem die Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI bekannt gegeben wurde. Zudem hat Apple selbst mehrfach angedeutet, offen für die Integration weiterer KI-Modelle wie Googles Gemini zu sein. Auch die Entwicklerwerkzeuge wie Xcode unterstützen inzwischen neben ChatGPT die Anbindung an andere Dienste, was die Behauptung einer komplett exklusiven Beziehung abschwächt. Die Klage markiert dennoch einen neuen Höhepunkt im Kampf um die Vorherrschaft im KI-Sektor und wird voraussichtlich nicht die letzte Beschwerde sein, die wir gehört haben.