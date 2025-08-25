Allgemein wird noch dieses Jahr mit der Ankündigung der neuen AirPods Pro 3 gerechnet. Als wahrscheinlich gilt, dass Apple die neue Generation seiner Kopfhörer im kommenden Monat gemeinsam mit der iPhone 17 Familie und neuen Apple Watches auf den Markt bringet. Bloomberg untermauert nun noch einmal die These, dass die AirPods Pro 3 in diesem Jahr angekündigt werden.

Gurman: „AirPods Pro 3 mit Herzfrequenzmesser noch dieses Jahr“

Mark Gurman von Bloomberg berichtet in der jüngsten Ausgaben seines PowerOn-Newsletters, dass Apple noch in diesem Jahr eine neue Generation der AirPods Pro auf den Markt bringen wird. Die neuen Kopfhörer sollen über eine wichtige Neuerung verfügen. Die Rede ist von einem Herzfrequenzmesser.

Anfang dieses Jahres hat Apple die Powerbeats Pro 2 auf den Markt gebracht. Auch diese Kopfhörer verfügen über einen Pulsmessung. Die präzise Herzfrequenzmessung für Workouts liefert euch Echtzeitdaten zu eurer Leistung durch optische LED-Sensoren, die über 100 Mal pro Sekunde aufleuchten, um den Blutfluss zu messen. Dabei ist die Herzfrequenzmessung der Powerbeats Pro 2 mit verschieden, beliebten Fitness-Apps kompatibel.

Die Funktion basiert auf der Herzfrequenzsensortechnologie der Apple Watch. Wenn jemand sowohl Powerbeats Pro 2 als auch eine Apple Watch trägt, verwenden Apps laut Apple standardmäßig die Herzfrequenzdaten der Apple Watch. Dies wird wahrscheinlich auch bei den neuen AirPods Pro der Fall sein.

Neben der Herzfrequenzmessung wird den AirPods Pro 3 ein leistungsstärkerer Chip, eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung und ein leicht angepasstes Design nachgesagt. Die AirPods Pro 2 kamen im September 2022 auf den Markt. Im Jahr 2023 brachte Apple eine überarbeitete Version mit USB-C Ladecase und weiteren kleineren Verbesserungen auf den Markt.