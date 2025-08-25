Apple wird zeitnah zur September-Keynote laden und die neuen iPhone 17 Modelle ankündigen. Genau wie in den vergangenen Jahren wird Apple auch in diesem Jahr die Farboptionen überarbeiten. Zwei brandneue Farben wurden nun offenbar „bestätigt“.

iPhone 17: zwei neue Farben offenbar bestätigt

Mark Gurman von Bloomberg hat sich über das Wochenende in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters unter anderem den neuen iPhone 17 Modellen gewidmet. Gurman schreibt, dass das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max in der brandneuen Farbe „Orange“ angeboten werden. Darüberhinaus wird Apple das kommende iPhone 17 Air in einem hellen blau auf den Markt bringen. Dabei könnte es sich um die Farbe Himmelblau handeln, die Apple auch für das MacBook Air anbietet.

In den letzten Wochen ist mehrfach das Gerücht aufgetaucht, dass die neue Farbe des iPhone 17 Pro ein Orangeton sein wird. Ob es dann schlussendlich Orange oder Kupfer sein wird, bleibt abzuwarten. Ein Himmelblau für das iPhone 17 Air können wir uns angelegt an die populäre Farbe beim MacBook Air gut vorstellen. Passende Dummys haben die entsprechende Farben bereits veranschaulicht. Neben Orange sind Schwarz, Weiß und Dunkelblau für die beiden Pro-Modelle in der Verlosung. Viel bunter dürfte es beim Air auch nicht nur Sache gehen.

Beim aktuellen iPhone 16 Pro setzt Apple auf Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz.

Zuletzt hieß es, dass Apple die neuen iPhone 17 Modelle am 09. September ankündigen wird. Der Vorbestellstart könnte am 12. September über die Bühne gehen, gefolgt von einem offiziellen Verkaufsstart am 19. September. Das eingebundene Foto zeigt iPhone 17 Pro Renderings.