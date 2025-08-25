Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple seine September Keynote ankündigen wird. Noch in dieser Woche könnten die Einladungen verschickt und der Termin für das Spezial Event bekannt gegeben werden. Dann werden wir endlich wissen, wann der Hersteller die neue iPhone 17 Familie präsentiert. Begleitend zum neuen iPhone 17 Air könnt der Hersteller auch das sogenannte „Bumper Case“ zurück bringen.

Apple erwägt Bumper Case für das iPhone 17 Air

Der ein oder andere Leser unseres Blogs wird sich noch an das iPhone 4 zurück erinnern, welches im Jahr 2010 auf den Markt kam. Damals bot Apple ein sogenanntes Bumper Case für sein iPhone an. Mark Gurman von Bloomberg berichtet nun, dass Apple auch für das iPhone 17 Air ein entsprechend Case in Erwägung zieht. Ein solches Bumper Case deckt nur den Rahmen des iPhone ab, nicht allerdings die Rückseite.

Dem iPhone 17 Air wird ein ultradünnes Design nachgesagt. Eine klassische iPhone-Hülle könnte „zu dick auftragen“ und Nutzer können zögern eine solche Hülle zu kaufen. Hier wäre ein Bumper Case ein Kompromiss, da es ein gewisses Maß an Schutz vor Stürzen und Kratzern bietet, ohne übermäßig dick zu sein.

Neben einem Bumper Case könnte auch Apple ein Akku-Case für das iPhone 17 Air anbieten. Aufgrund der dünnen Bauform könnte das iPhone 17 Air eine verhältnismäßig niedrige Akkulaufzeit haben. Ein Akku-Case könnte diese deutlich erhöhen.