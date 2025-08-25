Nachdem vor kurzem erste Informationen zu den neuen TechWoven-Cases die Runde machten, gewährt der Leaker Majin Bu jetzt einen weiteren Einblick in Apples Zubehörstrategie für das iPhone 17. Im Mittelpunkt stehen nun die offiziellen „Liquid Silicone“-Cases, deren geleakte Details aus internen Entwürfen stammen sollen.

Neuer Name und neue Farben

Apple plant offenbar eine Auswahl von acht verschiedenen Farben für die neuen Silikon-Cases, deren Material das Unternehmen anscheinend Liquid Silicone nennen wird.

Die Farbpalette der Cases reicht von kräftigen Tönen wie Tieforange und Grasgrün bis hin zu subtileren Varianten wie dem graugrünen Ton Celadon und Nebelviolett. Klassiker wie Dunkelblau und Mitternachtsschwarz runden das Angebot ab und sorgen für die gewohnt ausgewogene Mischung. Interessanterweise wurden zuvor weitere Farben wie Tannin und Seegrün getestet, aber vorerst verworfen. Es ist jedoch denkbar, dass Apple die nicht umgesetzten Farboptionen für spätere saisonale Kollektionen zurückhält.

Öffnung für den Crossbody Strap

Die wohl größte Neuerung ist eine direkt in das Case integrierte Öffnung für Tragebänder. Passend hierzu zeigte sich bereits auf der Verpackung der TechWoven-Variante ein Hinweis auf ein separat erhältliches „Crossbody Strap“. Hierbei handelt es sich möglicherweise um einen offiziellen Apple-Tragegurt, der quer über den Körper getragen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass der Tragegurt auch mit den Liquid Silicone-Cases kompatibel sein wird.

Selbstverständlich bleibt die volle Kompatibilität mit MagSafe erhalten. Zudem versprechen die überarbeiteten Tasten laut Majin Bu eine präzise Rückmeldung und eine längere Haltbarkeit.

Liquid Silicone

Das Silikon wird wie gewohnt für eine ausgezeichnete Griffigkeit sorgen. Trotz der Vorteile bringt Silikon jedoch auch die bekannten Nachteile mit sich. Das Material neigt dazu, Staub und Fusseln anzuziehen. Bei intensiver Nutzung können sich zudem Abnutzungsspuren an den Kanten zeigen und auch Fettflecken von den Händen bleiben sichtbar. Diese Eigenschaften sind für Silikon typisch. Da Apple dem Material einen werbewirksamen neuen Namen gegeben hat, wurden hier womöglich durch spezielle Oberflächenbehandlungen diese Effekte minimiert.

Ob Majin Bu mit seinem Leak richtig liegt, zeigt sich spätestens zur iPhone 17 Präsentation, die für den 9. September erwartet wird. Eine offizielle Ankündigung gibt es jedoch noch nicht.