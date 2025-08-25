Mit dem iPhone 17 Pro könnte ein von vielen Nutzern heiß ersehntes Feature endlich sein Debüt feiern. Die Rede ist vom Reverse Wireless Charging. Die Funktion würde es ermöglichen, Zubehör wie AirPods oder die Apple Watch einfach durch Auflegen auf die iPhone-Rückseite mit Strom zu versorgen. Glaubt man aktuellen Berichten, testet Apple diese Technologie bereits und könnte das iPhone so zur praktischen Powerbank machen.

Das iPhone als Powerbank

Dem chinesischen Leaker Fixed Focus Digital zufolge experimentiert Apple intensiv mit Reverse Wireless Charging für die iPhone 17 Pro Modelle. Es ist sogar schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass solche Informationen die Runde machen. Bereits im Februar wurde berichtet, dass Apple eine Leistung von 7,5 Watt für das kabellose umgekehrte Laden anstrebt. Das wäre genug Energie, um Zubehör wie die AirPods oder die Apple Watch zügig aufzuladen. Ob diese Neuerung es aber tatsächlich in die finale Version des iPhone 17 Pro schafft, bleibt abzuwarten.

Die Idee des Reverse Wireless Charging ist für Apple nicht völlig neu. Eine erste, wenn auch sehr eingeschränkte Version erlebten wir 2021 mit dem MagSafe Battery Pack. Damals konnte ein per Lightning-Kabel geladenes iPhone seine Energie an den angedockten Akku weitergeben. Seit der Umstellung auf USB-C mit dem iPhone 15 ist es zwar möglich, andere Geräte kabelgebunden mit bis zu 4,5 Watt zu versorgen, doch die elegante kabellose Variante fehlt seit der Einstellung des MagSafe Battery Packs. Analysten spekulieren zwar über eine Rückkehr des Zubehörs mit USB-C-Anschluss, raten aber gleichzeitig zur Geduld.

Ob das iPhone 17 Pro und Pro Max tatsächlich Reverse Wireless Charging unterstützen werden, erfahren wir auf der offiziellen Präsentation der iPhone 17 Generation. Gerüchten zufolge soll die iPhone-Keynote am Dienstag, dem 9. September, stattfinden.